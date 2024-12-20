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Хакерська атака на Міністерство юстиції: в "Дії" не працюють десятки сервісів

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Онлайн-застосунок "Дія" не може надавати понад 20 послуг Новина оновлена 20 грудня 2024, 04:49
Онлайн-застосунок "Дія" не може надавати понад 20 послуг. Фото Дія/Facebook

Офіційна причина – технічні роботи, які ведуться у системі

В застосунку "Дія" недоступні понад 20 цифрових послуг, які надаються державою. Офіційна причина недоступності – технічні роботи, які ведуть на порталі державним підприємством "Національні інформаційні системи".

Про це сказано у пресрелізі на порталі цифрових держпослуг "Дія". Назвати дату закінчення технічних робіт на порталі наразі не можуть.

"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів тож на порталі та в застосунку тимчасово не працює низка послуг", – сказано у повідомленні.

Які послуги недоступні для надання у застосунку:

  • Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
  • Витяг з ЄДР;
  • Реєстрація ТОВ;
  • Перехід ТОВ на модельний статут;
  • Будівельні послуги;
  • Бронювання працівників;
  • Перереєстрація авто;
  • Шлюб онлайн;
  • Актові записи;
  • Будівельні послуги;
  • Реєстрація права власності на майно;
  • Інформаційна довідка з ДРРП;
  • Кредити ВПО;
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • Допомога при усиновленні дитини;
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
  • Будівельні послуги;
  • єОселя;
  • Повідомлення про пошкоджене/знищене майно;
  • єВідновлення;
  • єВідновлення для бізнесу;
  • Повідомлення про ремонтні роботи;
  • Бронювання за сертифікатом;
  • Міжнародний реєстр збитків;
  • Заява про шлюб;
  • Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше", – додали у пресрелізі.

Нагадаємо, 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів; попередньо, відновлення їхньої роботи та даних займе у кращому випадку тижні.

Пізніше віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина офіційно повідомила, що збій – наслідок масштабної атаки російських хакерів на державні реєстри. За її словами, зараз ведеться активна робота з ліквідації наслідків. Атака здійснювалася російськими окупантами з метою спробувати порушити роботу критично важливої інфраструктури. На відновлення першочергового доступу підуть тижні.

Теги:
#Хакери #Дія #Хакерська атака #Єдині та державні реєстри #Російські хакери #Хакери РФ