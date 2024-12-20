Хакерська атака на Міністерство юстиції: в "Дії" не працюють десятки сервісів
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Офіційна причина – технічні роботи, які ведуться у системі
В застосунку "Дія" недоступні понад 20 цифрових послуг, які надаються державою. Офіційна причина недоступності – технічні роботи, які ведуть на порталі державним підприємством "Національні інформаційні системи".
Про це сказано у пресрелізі на порталі цифрових держпослуг "Дія". Назвати дату закінчення технічних робіт на порталі наразі не можуть.
"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів тож на порталі та в застосунку тимчасово не працює низка послуг", – сказано у повідомленні.
Які послуги недоступні для надання у застосунку:
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
- Витяг з ЄДР;
- Реєстрація ТОВ;
- Перехід ТОВ на модельний статут;
- Будівельні послуги;
- Бронювання працівників;
- Перереєстрація авто;
- Шлюб онлайн;
- Актові записи;
- Будівельні послуги;
- Реєстрація права власності на майно;
- Інформаційна довідка з ДРРП;
- Кредити ВПО;
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- Допомога при усиновленні дитини;
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
- Будівельні послуги;
- єОселя;
- Повідомлення про пошкоджене/знищене майно;
- єВідновлення;
- єВідновлення для бізнесу;
- Повідомлення про ремонтні роботи;
- Бронювання за сертифікатом;
- Міжнародний реєстр збитків;
- Заява про шлюб;
- Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.
"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше", – додали у пресрелізі.
Нагадаємо, 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів; попередньо, відновлення їхньої роботи та даних займе у кращому випадку тижні.
Пізніше віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина офіційно повідомила, що збій – наслідок масштабної атаки російських хакерів на державні реєстри. За її словами, зараз ведеться активна робота з ліквідації наслідків. Атака здійснювалася російськими окупантами з метою спробувати порушити роботу критично важливої інфраструктури. На відновлення першочергового доступу підуть тижні.