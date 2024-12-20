Хакерська атака на Міністерство юстиції: в "Дії" не працюють десятки сервісів

Офіційна причина – технічні роботи, які ведуться у системі

В застосунку "Дія" недоступні понад 20 цифрових послуг, які надаються державою. Офіційна причина недоступності – технічні роботи, які ведуть на порталі державним підприємством "Національні інформаційні системи".

Про це сказано у пресрелізі на порталі цифрових держпослуг "Дія". Назвати дату закінчення технічних робіт на порталі наразі не можуть.

"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів тож на порталі та в застосунку тимчасово не працює низка послуг", – сказано у повідомленні.

Які послуги недоступні для надання у застосунку:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

Витяг з ЄДР;

Реєстрація ТОВ;

Перехід ТОВ на модельний статут;

Будівельні послуги;

Бронювання працівників;

Перереєстрація авто;

Шлюб онлайн;

Актові записи;

Будівельні послуги;

Реєстрація права власності на майно;

Інформаційна довідка з ДРРП;

Кредити ВПО;

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога на дитину одинокій матері або батьку;

Будівельні послуги;

єОселя;

Повідомлення про пошкоджене/знищене майно;

єВідновлення;

єВідновлення для бізнесу;

Повідомлення про ремонтні роботи;

Бронювання за сертифікатом;

Міжнародний реєстр збитків;

Заява про шлюб;

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше", – додали у пресрелізі.

Нагадаємо, 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів; попередньо, відновлення їхньої роботи та даних займе у кращому випадку тижні.

Пізніше віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина офіційно повідомила, що збій – наслідок масштабної атаки російських хакерів на державні реєстри. За її словами, зараз ведеться активна робота з ліквідації наслідків. Атака здійснювалася російськими окупантами з метою спробувати порушити роботу критично важливої інфраструктури. На відновлення першочергового доступу підуть тижні.