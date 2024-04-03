"Різниця буде разюча для українців": ці тарифи мають значно підвищитися вже в квітні

Рівень нових тарифів буде залежати від місцевих особливостей виробництва та надання відповідних послуг

В Україні з 1 квітня поступово має відбуватися підвищення тарифів на комунальні послуги. Це стосується і води. Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити вартість водопостачання.

Про це "Телеграфу" розповів голова спілки споживачів комунпослуг Олег Попенко. Він наголосив, що подорожчання подекуди може сягнути 60% за кубометр.

За його словами, нацкомісія вже опублікувала орієнтовні тарифи. Їх підвищення буде відбуватися у два етапи – в квітні та липні. Але спочатку їх мають погодити з урядом.

Значний ріст тарифів викликаний декількома причинами. По-перше, упродовж останніх двох років тарифи не переглядали. При цьому за цей час подорожчала електроенергія і зросла середня зарплата в країні.

По-друге, стан українських водоканалів незадовільний. Вони вимагають негайної модернізації та ремонтів. На це потрібно десятки мільярдів гривень. Але навіть підвищення цін на воду не здатне розв'язувати проблеми водоканалів.

"Кошти споживачів розкрадалися, а зараз виходить, що потрібно підіймати тарифи на 50-60%", — розказав Попенко.

Він також наголосив, що у будь-якому випадку рівень нових тарифів на українських підприємствах водопостачання та водовідведення буде залежати від місцевих особливостей виробництва та надання відповідних послуг.

Раніше "Телеграф" повідомив, як і кому передати свідчення за газ.