Заощадите майже половину: що потрібно зробити, аби платити менше за новими тарифами на світло
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Ціна у платіжці може бути меншою на 40%
Тарифи на електроенергію в Україні зростуть до 2,64 грн за кВт*год з 1 квітня 2024. Але є спосіб, який допоможе заощадити близько 40% вартості.
Йдеться про підключення двозонного лічильника. Про це розповідали у компанії Yasno.
Попри вартість цього пристрою у 1,6-2,4 тисячі грн, він окупиться менше, ніж за рік. А його підключення — безкоштовне. Не дарма у деяких містах вже сформувались цілі черги на встановлення цього лічильника аж до листопада поточного року.
Для цього необхідно встановити двозонний лічильник, а також подати заявку до постачальника електроенергії. Економія з цим приладом виникає внаслідок того, що з ним споживач має "нічний" та "денний" тариф. І відповідно, якщо перенести роботу побутової техніки, яка споживає багато енергія, у "нічні" години, можна добре заощадити. Наприклад, якщо ви витрачаєте 250 кВт*год на місяць і половину струму споживатимете в нічний період, щомісяця ви зможете заощаджувати 165 грн на місяць.
Що потрібно, щоб встановити цей лічильник
- Подати заяву про зміну тарифу. Знадобиться паспорт, ІПН та чинний договір на постачання електроенергії;
- Оплатити послугу встановлення нового лічильника та отримати список сертифікованих моделей;
- Придбати пристрій обліку самостійно або у постачальника електрики;
- Провести процедуру параметризації нового пристрою у постачальника електроенергії;
- Викликати майстра від електромережі для заміни лічильника, він розпломбує старий лічильник, встановить та опломбує новий. Після завершення робіт обов’язково вимагайте акт.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зняти показання з двозонного лічильника і не втрапити у халепу через неправильні дані.