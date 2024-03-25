Заощадите майже половину: що потрібно зробити, аби платити менше за новими тарифами на світло

Ціна у платіжці може бути меншою на 40%

Тарифи на електроенергію в Україні зростуть до 2,64 грн за кВт*год з 1 квітня 2024. Але є спосіб, який допоможе заощадити близько 40% вартості.

Йдеться про підключення двозонного лічильника. Про це розповідали у компанії Yasno.

Попри вартість цього пристрою у 1,6-2,4 тисячі грн, він окупиться менше, ніж за рік. А його підключення — безкоштовне. Не дарма у деяких містах вже сформувались цілі черги на встановлення цього лічильника аж до листопада поточного року.

Для цього необхідно встановити двозонний лічильник, а також подати заявку до постачальника електроенергії. Економія з цим приладом виникає внаслідок того, що з ним споживач має "нічний" та "денний" тариф. І відповідно, якщо перенести роботу побутової техніки, яка споживає багато енергія, у "нічні" години, можна добре заощадити. Наприклад, якщо ви витрачаєте 250 кВт*год на місяць і половину струму споживатимете в нічний період, щомісяця ви зможете заощаджувати 165 грн на місяць.

Приклад заощадження за старими тарифами

Що потрібно, щоб встановити цей лічильник

Подати заяву про зміну тарифу. Знадобиться паспорт, ІПН та чинний договір на постачання електроенергії; Оплатити послугу встановлення нового лічильника та отримати список сертифікованих моделей; Придбати пристрій обліку самостійно або у постачальника електрики; Провести процедуру параметризації нового пристрою у постачальника електроенергії; Викликати майстра від електромережі для заміни лічильника, він розпломбує старий лічильник, встановить та опломбує новий. Після завершення робіт обов’язково вимагайте акт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зняти показання з двозонного лічильника і не втрапити у халепу через неправильні дані.