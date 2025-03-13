Під прицілом — південь. Росіяни масовано атакували дронами кілька великих міст, є постраждалі (фото)

Атакували ще три регіони нашої країни

Вибухи у Запоріжжі 13 березня — росіяни атакували регіон "шахедами". У місті пошкоджений будинок та адмінбудівля об’єкта інфраструктури.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник ОВА Іван Федоров. Попередньо, поранених та загиблих немає.

"Під ранок росіяни атакували обласний центр "шахедами". Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють надзвичайні служби", — написав очільник регіону.

Секретарка міськради Регіна Харченко повідомила, що внаслідок ранкової атаки РФ було вибито вікна в одному приватному будинку. Комунальники оперативно відреагували за заявку людей і забили потрощені вікна OSB-плитами.

Вибухи у Херсоні

Додамо, що за даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Морочко, російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні.

Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Також окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі. У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі, уламкові поранення спини та нижніх кінцівок.

"Після російських обстрілів частина нашої громади без електропостачання. Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку. Спеціалісти Херсонобленерго вивчають об'єми пошкоджень. Проводяться обстеження мереж. Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Одесі і області

Місцеві телеграм-канали Одеси повідомляли, що з ночі 13 березня, з моря летіли "шахеди". В Затоці та Сергіївці лунали вибухи. Повторно повітряну тривогу було оголошено близько 4:42. Загалом вона тривала годину і весь цей час фіксували дрони.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі під час тривоги пролунала низка вибухів.