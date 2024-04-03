"Разница будет разительной для украинцев": эти тарифы должны значительно повыситься уже с апреля

Уровень новых тарифов будет зависеть от местных особенностей производства и предоставления соответствующих услуг

В Украине с 1 апреля постепенно должно происходить повышение тарифов на коммунальные услуги. Это касается и воды. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить стоимость водоснабжения.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава союза потребителей коммунуслуг Олег Попенко. Он подчеркнул, что подорожание может достигнуть 60% за кубометр.

По его словам, нацкомиссия уже обнародовала ориентировочные тарифы. Их повышение будет происходить в два этапа – в апреле и в июле. Но сначала их должны согласовать с правительством.

Значительный рост тарифов вызван несколькими причинами. Во-первых, за последние два года тарифы не пересматривали. При этом за это время подорожала электроэнергия и увеличилась средняя зарплата в стране.

Во-вторых, состояние украинских водоканалов неудовлетворительное. Они требуют немедленной модернизации и ремонта. На это нужны десятки миллиардов гривен. Но даже повышение цен на воду не способно решать проблемы водоканалов.

"Средства потребителей разворовывались, а сейчас получается, что нужно поднимать тарифы на 50-60%", — рассказал Попенко.

Он также подчеркнул, что в любом случае уровень новых тарифов на украинских предприятиях водоснабжения и водоотвода будет зависеть от местных особенностей производства и предоставления соответствующих услуг.

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