Комуналка почне дорожчати ще до кінця війни? Кабмін та МВФ підписали відповідний документ

Зростання тарифів допоможе погасити заборгованість, йдеться у меморандумі

В Україні можуть розпочати підвищувати тарифи на комунальні послуги ще до завершення війни. Варто розуміти, що нині діє мораторій на підвищення вартості газу, гарячої води та опалення, але це не стосується електрики та холодної води.

Як йдеться в оновленому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, підвищення тарифів є частиною пакета реформ в енергетичному секторі, які Україна зобов’язалася виконати.

"Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів", — йдеться в меморандумі.

Зазначається, що стабілізація системи вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електрику з метою компенсації збитків, у тому числі завданих їй діями російських окупантів.

Також у документі зазначається, що скасування мораторію на відключення боржників від послуг сприятиме підвищенню платіжної дисципліни. МВФ вважає, що посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках сприятиме їхній лібералізації, а також допоможе комунальним підприємствам погасити заборгованість перед "Нафтогазом".

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов’язання влади країни здійснити певні кроки.

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