В Україні з квітня зросте тариф на газ, але не у всіх: яка компанія не піднімає ціну та чому

Тариф 7,96 грн за кубометр залишається фіксованим

Уже з 1 квітня 2024 року українці побачать нові цифри у платіжках за газ. Проте незмінними тариф на блакитне паливо залишила одна компанія — "Нафтогаз".

Зазначається, що фіксована ціна 7,96 грн за кубометр встановлена до кінця квітня. Водночас у компанії не бачать підстав для підвищення тарифів у майбутньому.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зазначив, що це рішення було ухвалено з огляду на воєнний стан та економічну ситуацію в країні.

"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні… Тариф у квітні не зміниться у жодного з постачальників", — сказав він.

Проте варто брати до уваги, що додатково стягується плата за доставку газу, яка може відрізнятись у регіонах України.

Водночас клієнтам інших компаній варто очікувати нові тарифи, які коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЕРУ Людям" виставив тариф у 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" — 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть розпочати підвищувати тарифи на комунальні послуги ще до завершення війни. Варто розуміти, що нині діє мораторій на підвищення вартості газу, гарячої води та опалення, але це не стосується електрики та холодної води.