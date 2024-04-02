Залишилося кілька днів: обов’язково зробіть це, щоб не отримати завищену комуналку

Показники лічильників потрібно обов’язково передавати з 1 по 5 число кожного місяця

Досить давно українцям почали надходити платіжки за газ від "Нафтогазу". Тож тепер споживачі сплачують за блакитне паливо цій державній компанії. При цьому багато хто ще не може розібратися в тому, як робити цю оплату.

"Телеграф" вирішив допомогти своїм читачам розібратися у тому, як і кому передати свідчення за газ. Дані потрібно надсилати своєму оператору газорозподільної мережі (ГРС).

Йдеться про компанію, яка доставляє газ на вашу територію. Саме вона займається підключенням та відключенням блакитного палива, реагує на виклики та усуває несправності, а також отримує свідчення лічильників. Передавати показники одразу до "Нафтогазу" не потрібно. Цю послугу потрібно оплачувати операторам ГРС.

Важливо пам’ятати, що споживач повинен надавати операторам показники всіх лічильників щомісяця, включно з газовим, для точного обчислення платежів. Інформацію за газ слід подавати у перші п’ять днів кожного місяця.

Варто пам’ятати, що користувачі повинні оплачувати окремо транспортування газу за фіксованою ставкою. Для коректного фіксування показників потрібно враховувати лише цифри до коми, ігноруючи червоні позначки та десяткові.

Існує кілька способів подання даних із лічильника:

безпосередньо оператору ГРМ (облгаз);

через веб-сайт або чат-бот облгазу;

звернувшись до контакт-центру облгазу.

Якими будуть тарифи на газ із 1 квітня

До кінця опалювального періоду, що триває до середини квітня, тарифи на основні комунальні послуги, зокрема вартість газу, постачання гарячої води та опалення, залишаться незмінними для громадян України.

Вартість газу для користувачів послуг компанії "Нафтогаз України" становитиме 7,96 гривні за один кубічний метр. Для інших споживачів ціна варіюватиметься від 7,70 до 9,90 гривень за кубічний метр.

Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, що потрібно зробити, щоби платити менше за новими тарифами на світ.