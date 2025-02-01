Вбивство військового ТЦК обростає новими подробицями: що відомо про вбитого

Напад стався під час супроводу військовозобов'язаних

31 січня близько опівночі на одній із автозаправок на трасі Київ-Харків неподалік Пирятина Полтавської області зупинився автобус на військових номерах. У салоні знаходилась група військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією, в супроводі трьох військових ТЦК та СП, які прямували до навчального центру.

"У цей момент до одного з військовослужбовців ТЦК підійшов чоловік у балаклаві та піксельних штанах, озброєний мисливською рушницею, з вимогою віддати йому зброю, — повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. — Отримавши відмову, нападник здійснив постріл з відстані 2-3 метрів. Зловмисник забрав у пораненого військового зброю і разом з одним із новопризваних військовослужбовців, що прямував у складі команди до навчального центру, зник у невідомому напрямку.

Старший команди надав невідкладну допомогу, викликав швидку пораненому воїну та слідчо-оперативну групу поліції і вжив заходів для переслідування зловмисників, які втекли з місця злочину. Лікарі "швидкої", що прибула на місце події, вжили реанімаційних заходів, які, на жаль, не дали результату — військовий помер на місці".

Як повідомив "Телеграфу" речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, загиблому було 39 років. Свого часу він проходив строкову службу, але мав обмежену придатність до військової служби, тому півтора року тому був призваний за мобілізацією й призначений до одного з ТЦК та СП Полтавської області.

У загиблого залишилися дружина, двоє неповнолітніх дітей, батьки.

"У мирному місті цивільна особа дозволила собі підняти зброю проти воїна! Проти військовослужбовця Збройних Сил України! Проти військового, який виконував свої службові обов'язки! Це просто поза межами сприйняття", — наголосив Роман Істомін.

Після скоєння злочину на території області була введена спеціальна операція "Сирена". І вже за кілька годин зловмисників було затримано за адресою мешкання одного з них у Лубенському районі.

— Вже установлено, що стріляв у військового 40-річний мешканець Лубенщини, а його спільником був 36-річний мобілізований з Полтави, — повідомив "Телеграфу" речник ГУ МВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв. — Мотиви скоєння злочину установить слідство.

У ході проведення невідкладного обшуку слідчі вилучили зброю: мисливську рушницю й автомат Калашникова, забраний у вбитого військового, а також гранати.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відкрите кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 3 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів) та ч. 2 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, та запевняє, що його смерть не залишиться безкарною. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Разом ми повинні зупинити злочинців, які посягають на життя захисників України", — йдеться на сайті Сухопутних військ ЗСУ України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному з районів Івано-Франківська співробітники шиномонтажу "TopShyna" почали перешкоджати виконанню службових обов’язків працівникові ТЦК та поліцейському, які прийшли на СТО з метою уточнення облікових даних. Чоловіки поводилися агресивно і провокували конфлікт.