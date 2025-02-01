У Рівному в ТЦК пролунав вибух: перші подробиці

Деталі інциденту встановлюються

У суботу, 1 січня, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного пролунав потужний вибух. На місці працюють усі екстрені служби міста — поліція, вибухотехніки та рятувальники.

Також прибули відразу три "швидкі". Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Відомо, що вибухом вибито вікна в приміщенні, розташованому по вулиці Грабник. Попередньо є постраждалі.

Навколо місця вибуху правоохоронці обмежили рух пішохідними доріжками і нікого з людей не підпускають близько. Рух автомобілів не перекривали.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Полтавщині напали на співробітника ТЦК — у солдата вистрілили на заправці. 1 лютого під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру у Пирятині невідомий атакував військовослужбовця.

Погрожуючи мисливською рушницею, злочинець вимагав від військового віддати зброю. Після відмови злочинець відкрив вогонь, смертельно поранивши солдата. Зловмисник заволодів автоматом загиблого та втік з місця злочину разом з одним із військовозобов’язаних.

Цього ж дня стрілка та військовослужбовця було затримано. Як виявилося, стріляв у військового житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник — житель Полтави 1988 року народження. Під час обшуку слідчі знайшли і вилучили зброю, з якої було вбито військовослужбовця.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вбивство військового ТЦК обростає новими подробицями. Журналістам вдалося з'ясувати деталі страшного злочину.