Гороскоп на 2 лютого: Левам пощастить з роботою, Терезам — з новими можливостями

Цього хаотичного дня величезну користь принесе спілкування з природою

У лютому у знаків Зодіаку буде насичений період. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, а також ділиться порадами астрологів, як не проґавити нові можливості цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день краще провести у спокійній атмосфері. Можна зайнятися плануванням майбутнього, продумати перспективи. Зараз важливо залишити позаду неприємні спогади та рухатися вперед, розпочинати новий етап у житті. У Овнів будуть нові знайомства.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Завтра вам доведеться повернутися до давньої справи і довести все до кінця. Не відкладайте – зволікання може призвести до небажаних результатів. Натомість успішне завершення роботи обіцяє приємні події у найближчому майбутньому.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Корисно провести час на природі. Скористайтеся можливістю вибратися за місто, прогулятися парком або пограти з домашніми улюбленцями. Тварини, рослини та свіже повітря допоможуть відновити сили та наповнитися енергією.

Рак (22 червня — 22 липня)

На роботі важливо підтримувати субординацію, а на дорогах — не перевищувати швидкість. Також утримайтеся від втручання у чужі справи та не нав’язуйте свою допомогу. Вечір краще присвятити спілкуванню із сім’єю та близькими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вплив нічних світил допоможе розкрити нові таланти. Цей день є особливо сприятливим для тих, хто шукає нову роботу. Довіртеся своїй інтуїції — вона підкаже правильне рішення. Левам пощастить у коханні.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Проявляйте турботу про близьких та друзів, робіть добрі вчинки — ваша щирість обов’язково повернеться до вас у майбутньому. Тепер краще зосередитися на творенні, а не на руйнуванні, уникайте конфліктів та суперечок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприятиме виконанню планів. Нічні світила в гарному настрої, тому головне бажання, а можливості знайдуться самі собою. Особливо вдалий час для розв'язання юридичних питань та нових знайомств.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра слід бути обережнішим зі своїми бажаннями: довгоочікуваний успіх може обернутися розчаруванням та апатією. Зберігайте внутрішній баланс і спокій — це допоможе завершити розпочаті справи і не переживати про можливі невдачі. У Скорпіонів зникнуть проблеми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день не можна назвати несприятливим, але він буде непростим та непередбачуваним. Зберігайте спокій незалежно від обставин. Корисно присвятити час прибиранню та домашнім справам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Важливо правильно розставляти пріоритети. Визначте, що для вас зараз важливіше — робота чи особисте життя. День сприятливий для романтичних зустрічей і для продуктивної роботи. Можна зайнятися шопінгом чи навчанням.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не робіть великих покупок у цей день: існує ризик обману з боку продавців або вашої власної неуважності. Будьте уважні до знаків, які посилає Всесвіт – вони допоможуть вам прийняти правильні рішення у кар’єрі та коханні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Прислухайтеся завтра до мудрих порад близьких. Уникайте поспішних рішень, щоби не створювати нових труднощів. Якщо щось піде не за планом, не засмучуйтесь — намагайтеся дивитися на речі простіше.