Кличко може повернутися на ринг заради гучного бою

Легенда боксу може повернутися на ринг

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) серйозно роздумує про повернення на професійний ринг у 2025 році. Голова головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх публічно виявив бажання повернути "Доктора Стального Молота" на ринг.

Про це повідомляє авторитетний журнал The Ring. Українець, якому у березні стукне 49 років, уже сім років як повісив рукавички на цвях.

"Виданню The Ring стало відомо, що колишній чемпіон у важкій вазі повністю сповнений рішучості повернутися на ринг для гучного бою у 2025 році", — йдеться у повідомленні.

Не секрет, що Володимир мріє побити рекорд американського супертяжа Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років та 360 днів. Однак привселюдно Кличко не коментує можливе повернення на ринг. Щобільше, він наголошує, що зараз його цікавить лише один поєдинок — України проти Росії.

Кличко провів свій останній бій у квітні 2017 року, програвши нокаутом у 11-му раунді Ентоні Джошуа. До речі, The Ring визнав той бій найкращим поєдинком 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик може допомогти Кличку здобути чемпіонський бій. Нагадаємо, український "Кіт" виграв одразу кілька нагород на церемонії The Ring Magazine 2024 Awards Show.