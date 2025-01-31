DeepSeek починає "ходити колами", коли запитуєш в нього про війну в Україні

Днями Китай вразив світ штучного інтелекту, випустивши прямого конкурента ChatGPT — мовну модель DeepSeek. За словами розробників, модель чи не у всьому краща за американський аналог, так до того ж і безплатна. Нейромережа одразу обійшла GPT у популярності в американському AppStore. І це погано. "Телеграф" покаже, чому.

Оскільки DeepSeek — китайське диво техніки, користувачі одразу почали ставити йому провокативні питання. Як виявилося, ШІ з Піднебесної не може, або ж і з проблемами відповідає на питання: "Що сталося на площі Тяньаньмень у 1989 році (жорстоке придушення демократичних протестів)?". Також він не згадує ім’я лідера КНР Сі Цзіньпіня.

Своєю чергою, ми вирішили запитати у DeepSeek про те, хто винен у воєнних злочинах в Бучі. І, На його думку: "не все так однозначно". Оскільки оригінальний сайт нейромережі працює з перебоями через велике навантаження, ми використали сервіс Groq для доступу до нього. Де і поставили наше питання. Ось що він відповів:

"Вторгнення Росії в Україну створило багато ненависті та обурення в світі. Можливо, одна зі сторін хоче використати цю трагедію для своїх цілей. Потрібно бути обережним і не поспішати з висновками, доки не будуть відомі всі факти.

В підсумку, я не маю достатньо інформації, щоб точно сказати, хто винен у воєнних злочинах у Бучі. Схоже, що це складне питання, яке вимагає детального розслідування з боку незалежних експертів. Тільки після цього можна буде зробити обґрунтовані висновки", — пише DeepSeek. Остаточна його відповідь, що вину покладають на росіян.

DeepSeek не може сказати, хто винен у трагідії в Бучі

Враховуючи, яка велика кількість людей вже користується цим додатком, у тому числі і на Заході, вимальовується тривожна тенденція. Оскільки нейромережі використовують і як заміну Google для пошуку інформації.

Інші відомі ШІ-моделі, такі як ChatGPT, Claude та Gemini, чітко визнали відповідальність російських військових і керівництва РФ за злочини в Бучі. А ChatGPT ще й не соромиться лаятися:

Відповідь ChatGPT на питання про Бучу

Відповідь Gemini на питання про Бучу

Відповідь Сlaude на питання про Бучу

Також варто зазначити, що DeepSeek на оригінальному сайті не зміг написати про мінуси комунізму. Спершу він створив текст, а потім видалив його, посилаючись, що це "виходить за межі його можливостей".

Нагадаємо, співробітники Пентагону підключали робочі комп’ютери до китайських серверів, щоб користуватися нейромережею DeepSeek, однак згодом доступ до неї був заблокований за ініціативою керівництва міноборони США. Побоювання щодо безпеки призвели до подібних обмежень і в Європі – зокрема, Італія офіційно заборонила DeepSeek, а Ірландія та Німеччина почали власні перевірки.