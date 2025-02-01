Батько із сином "замовили" викрадення близької людини, щоб заволодіти її грошима (фото, відео)

Зловмисників хочуть оголосити у розшук

Батько та син вирішили "замовити" свого родича, щоб отримати значну суму грошей. Родич виявився сином одного та молодшим братом іншого чоловіка.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, для викриття злочину довелося провести інсценування викрадення. Наразі зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

Зазначається, що злочинці на початку 2022 року поїхали до Хорватії, тоді як їхній родич залишився у Запоріжжі, де займався криптовалютою. Пізніше у них виникли фінансові розбіжності, а щоб їх "залагодити" було вирішено чоловіка викрасти та вибити з нього доступ до криптогаманця.

"За задумами замовників, молодшого брата мали викрасти і катувати, щоб змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів. Щоб зберегти життя потерпілого, оперативники ДСР і слідчі поліції інсценували його викрадення", — сказано у повідомленні.

Після цього старшому братові відправили фотографії з нібито підтвердженням побиття викраденого, а батько тим часом почав дзвонити своїй колишній дружині із пропозицією допомогти звільнити сина. Для цього їй треба було передати флешку та перерахувати зловмисникам гроші.

Наразі замовникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Їх мають намір оголосити у розшук.

Як повідомлялося раніше, на Рівненщині 33-річний чоловік ударив кухонним ножем знайомого, з яким перебував в одній лікарні.