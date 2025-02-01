Спекулюють на стражданнях українців: у мережі розкритикували кампанію на підтримку росЗМІ (відео)

У Берліні показали важкі кадри з України, щоб розповісти про "стражденних росіян"

Німецька агенція Lure Berlin вирішила провести рекламну кампанію для видання "Медуза". У ньому розповідали про "росіян, що страждають у вигнанні" і при цьому показували фотографії українців, які ховають своїх близьких після російських обстрілів.

Спочатку пост був оприлюднений на сторінці агентства в Instagram, проте наразі він вже був видалений через велику кількість гнівних коментарів. Варто зазначити, що кампанію було проведено для російського видання абсолютно безкоштовно.

Хоча повідомлення в соцмережах було видалено, але відео залишилося на їх сайті.

Тим часом український аналітик Вікторія Фешак у соцмережі X зауважила, що цей ролик крутили у кінотеатрах.

"Пішла я в кіно на Babygirl у Берліні і побачила те, чого не очікувала. А побачила кадри вибухів в Україні, пана Ярослава Базилевича на похороні своєї родини, інші травматичні події українців, які без заціпеніння неможливо дивитися. І знаєте, що це? Це була проклята реклама російського медіа — всім вам відомої Медузи", — написала вона.

При цьому вона додала, що кампанія виявилася дуже масштабною, з 800 проведеними інтерв’ю, білбордами по всій Європі та рекламою перед фільмами в кінотеатрах.

Це дійсно написано на сайті компанії

Пізніше в МЗС України назвали цю кампанію "маркетинговим цинізмом" та лицемірством.

Видання "Медуза" працює за кордоном після того, як у Росії її оголосили "іноземним агентом", воно підтримує свою діяльність за рахунок краудфандингу.

Втім, литовське видання Vakary ekspresas у 2024 році оприлюднило масштабний матеріал, у якому навело докази того, що "Медуза" поширює російські наративи, легітимізує захоплення української території, звинувачує Захід у війні, зменшує масштаби жертв російської агресії та інше.

Дуже показова назва матеріалу "незалежного ЗМІ"

Як повідомлялося раніше, у Литві стався скандал через те, що в одній із книгарень знайшли атлас, у якому Україну показали без частини територій.