Повірка лічильника води: як часто треба проводити та як вона відбувається

Лічильник можна повірити двома способами

Якщо вчасно не пройти повірку лічильника води, можуть почати нарахування за середніми нормами споживання. Вартість повірки — в середньому від 300 грн.

Про процедуру розповіли у міській раді Дрогобича. Зазначається, що повірка лічильників води процедура планова і має проводитися раз на чотири роки.

Споживача повинні попередити про необхідність повірки. При наданні доступу до лічильника перевіряється:

відсутність пошкоджень

наявність та цілісність пломб.

Після цього лічильник демонтують та встановлюють підмінний, про це складають спеціальні акти. Знятий лічильник повіряють на спеціальній установці. Після повірки, якщо все в порядку, видається відповідне свідоцтво, і лічильник встановлюють на місце. Якщо у лічильнику виявили проблеми — потрібно замінити лічильник. Після його встановлення новий лічильник опломбовують.

У "Центрі комунального сервісу" розповіли, що за технічної можливості повірку лічильника можна провести і не знімаючи його — на місці. Для цього також має бути доступ до лічильника, однак на відміну від попереднього варіанту, лічильник не демонтують, а пломбу не знімають. Тривалість такої повірки — 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що середній термін служби лічильника — близько 12 років. Старіші моделі ризикують не пройти повірку.