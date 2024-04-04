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Повірка лічильника води: як часто треба проводити та як вона відбувається

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На лічильнику мають бути всі пломби
На лічильнику мають бути всі пломби. Фото spilka.pro

Лічильник можна повірити двома способами

Якщо вчасно не пройти повірку лічильника води, можуть почати нарахування за середніми нормами споживання. Вартість повірки — в середньому від 300 грн.

Про процедуру розповіли у міській раді Дрогобича. Зазначається, що повірка лічильників води процедура планова і має проводитися раз на чотири роки.

Споживача повинні попередити про необхідність повірки. При наданні доступу до лічильника перевіряється:

  • відсутність пошкоджень
  • наявність та цілісність пломб.

Після цього лічильник демонтують та встановлюють підмінний, про це складають спеціальні акти. Знятий лічильник повіряють на спеціальній установці. Після повірки, якщо все в порядку, видається відповідне свідоцтво, і лічильник встановлюють на місце. Якщо у лічильнику виявили проблеми — потрібно замінити лічильник. Після його встановлення новий лічильник опломбовують.

У "Центрі комунального сервісу" розповіли, що за технічної можливості повірку лічильника можна провести і не знімаючи його — на місці. Для цього також має бути доступ до лічильника, однак на відміну від попереднього варіанту, лічильник не демонтують, а пломбу не знімають. Тривалість такої повірки — 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що середній термін служби лічильника — близько 12 років. Старіші моделі ризикують не пройти повірку.

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