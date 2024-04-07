На які послуги надається житлова субсидія в Україні: повний перелік

Усього визначено десять послуг, на які можна отримати виплати

Деякі українці мають право на отримання фінансової допомоги від держави у вигляді житлової субсидії. Її виділяють на певний ряд послуг.

Йдеться не лише про оплату послуг водопостачання та опалення. Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

До переліку також входять абонентське обслуговування, житлові послуги, комунальні послуги, придбання палива для печі. Однак у деяких випадках є певні нюанси, які слід зважити.

Послуги, на які надається житлова субсидія

керування багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

витрати на оплату абонентського обслуговування з комунальних послуг;

витрати на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (при використанні у житловому приміщенні пічного опалення).

У ПФУ наголосили, що субсидії для придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються у разі, якщо домогосподарство не отримує комунальної послуги з іншого виду опалення. Наприклад, не використовує централізоване або газове опалення або електроопалення.

Якщо для опалення житлового будинку одночасно використовується і теплова енергія, і природний газ або електрична енергія, то субсидія буде призначена лише на один вид опалення. Винятком є випадки, коли у багатоквартирних житлових будинках споживачам, які встановили автономні системи опалення, нараховується плата за послугу постачання теплової енергії щодо витрат на опалення місць загального користування

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно оформити субсидію через "Дію". Опубліковано покрокову інструкцію.