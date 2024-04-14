Дев'ять місяців провів на передовій та переніс пересадку серця: українському ветерану потрібна допомога

Захиснику потрібна тривала реабілітація

Колишній солдат окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького Роман Годунов який переніс операцію з пересадки серця потребує фінансової допомоги для проведення реабілітації. Сім'я ветерана звернулася до українців з проханням про допомогу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його тітка Алла Короп. Вона розповіла, що Роману зараз 23 роки. Повномасштабний наступ він зустрів у Херсоні, а після його звільнення він потрапив до Авдіївки та 9 місяців провів на передовій.

"Пневмонія, перенесена на ногах, там же в окопах, бо "не на часі", "я закинувся фервексом і норм", "треба хлопцям допомагати". Зупинився вже, коли впав прямо на полі бою від набряків і задишки", — зазначила Короп.

Після цього, за її словами, воїна було евакуйовано до Дніпра, а потім до Києва. Йому поставили діагноз – міокардит. Після пів року тяжкого лікування в Інституті серця був визнаний обмежено придатним та став у чергу на трансплантацію серця.

Короп зазначила, що попри це Романа не звільнили з військової служби і він знов потрапив до Авдіївки. А там у нього вчергове з'явилася задишка та набряки. Після цього бійця знову госпіталізували, але затяжне лікування вже не допомагало.

За її словами, 15 грудня 2023 року Роман був звільнений з лав ЗСУ як непридатний. А 31 грудня того ж року зустрів в реанімації в Інституті серця. 9 лютого 2024 року йому зробили трансплантацію серця. Операція пройшла успішно. Роман вже ходить, нарешті може сам дихати.

Короп зазначила, що реабілітація після трансплантації серця займає в кращому випадку 6 місяців. Це прийом 5-7 разів на день по жмені ліків. Ціна ліків на місяць — 60-80 тисяч гривень.

"Перелік необхідних ліків на місяць займає три сторінки формату А-4. Їх, звісно, має надавати держава. Але ж не секрет, що наша держава наразі не має такої змоги. До цього часу ми справлялися з усіма негодами і боролися самостійно. Та зараз вже не стягуємо. Якщо чесно — зовсім не стягуємо. Стареньку "Шкоду", яку Роман купив після звільнення на бойові, щоб влаштуватися десь водієм на роботу, вже довелося продати. З лав ЗСУ звільнений і ніякої зарплати наразі не отримує. Ніяких виплат від держави, згідно висновку ВЛК, за захист вітчизни не буде. Влаштуватись на роботу за станом здоровʼя поки не може", — підкреслила тітка ветерана.

Вона попрохала небайдужих про фінансову допомогу, всіх, хто може і хоче подякувати бійцю за захист і зберегти йому життя.

Допомогти сім'ї захисника можна, перерахувавши кошти на наступні картки:

"Монобанк"

4441111148135308

"ПриватБанк"

4149629318681152

Нагадаємо, у випадку загибелі, полону чи зникнення безвісти бійця Сил оборони його родичі мають право на отримання матеріальної допомоги.