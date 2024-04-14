Деякі пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН у квітні 2024 року: перелік умов

Гроші прийдуть на банківську картку

У рамках Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) надається фінансова допомога пенсіонерам. Гроші будуть автоматично перераховані на картку громадян, які відповідають умовам.

Ця програма почала діяти у серпні 2023 року. Умови для отримання грошей повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Допомога від ООН розрахована на пенсіонерів, які наразі проживають у регіонах, де вже йдуть бойові дії або можуть бути найближчим часом. Гроші можуть отримати ті з них, які мешкають у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

Щоб отримати допомогу, не треба подавати заяву. Гроші автоматично нарахують на банківську картку, якщо пенсіонер відповідає наступним умовам:

проживає на території активних або можливих бойових дій;

отримує пенсію, розмір якої менший за 3250 грн;

не отримував гроші від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є нюанси в отриманні субсидії для пенсіонерів. У деяких випадках її не вдасться оформити.

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