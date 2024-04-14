Рус

Деякі пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН у квітні 2024 року: перелік умов

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Міжнародна організація допомагає вразливим категоріям населення
Міжнародна організація допомагає вразливим категоріям населення. Фото Украинские новости

Гроші прийдуть на банківську картку

У рамках Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) надається фінансова допомога пенсіонерам. Гроші будуть автоматично перераховані на картку громадян, які відповідають умовам.

Ця програма почала діяти у серпні 2023 року. Умови для отримання грошей повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Допомога від ООН розрахована на пенсіонерів, які наразі проживають у регіонах, де вже йдуть бойові дії або можуть бути найближчим часом. Гроші можуть отримати ті з них, які мешкають у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Херсонській областях.

Щоб отримати допомогу, не треба подавати заяву. Гроші автоматично нарахують на банківську картку, якщо пенсіонер відповідає наступним умовам:

  • проживає на території активних або можливих бойових дій;
  • отримує пенсію, розмір якої менший за 3250 грн;
  • не отримував гроші від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є нюанси в отриманні субсидії для пенсіонерів. У деяких випадках її не вдасться оформити.

Також вам може бути цікаво, що пенсіонери ризикують втратити частину виплат. Проте є спосіб запобігти цьому.

Теги:
#ООН #Допомога #Гроші