Девять месяцев провел на передовой и перенес пересадку сердца: украинскому ветерану нужна помощь

Защитнику нужна длительная реабилитация

Бывший солдат отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого Роман Годунов, перенесший операцию по пересадке сердца, нуждается в финансовой помощи для проведения реабилитации. Семья ветерана обратилась к украинцам с просьбой о помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его тетя Алла Короп. Она рассказала, что Роману сейчас 23 года. Полномасштабное наступление он встретил в Херсоне, а после его освобождения он попал в Авдеевку и 9 месяцев провел на передовой.

"Пневмония, перенесенная на ногах, там же в окопах, потому что "не ко времени", "я забросился фервексом и нормам", "надо ребятам помогать". Остановился уже, когда упал прямо на поле боя от отеков и одышки", — отметила Короп.

После этого, по ее словам, воин был эвакуирован в Днепр, а затем в Киев. Ему поставили диагноз – миокардит. После полугода тяжелого лечения в Институте сердца был признан ограниченно пригодным и стал в очередь трансплантации сердца.

Короп отметила, что несмотря на это Романа не уволили с военной службы и он снова попал в Авдеевку. А там у него в очередной раз появилась одышка и отеки. После этого бойца снова госпитализировали, но затяжное лечение уже не помогало.

По ее словам, 15 декабря 2023 года Роман был уволен из рядов ВСУ как непригодный. А 31 декабря того же года встретил в реанимации в Институте сердца. 9 февраля 2024 года ему сделали трансплантацию сердца. Операция прошла удачно. Роман уже ходит, наконец-то может сам дышать.

Короп отметила, что реабилитация после трансплантации сердца занимает в лучшем случае 6 месяцев. Это прием 5-7 раз в день по горсти лекарства. Цена лекарств в месяц — 60-80 тысяч гривен.

"Перечень необходимых лекарств в месяц занимает три страницы формата А-4. Их, конечно, должно предоставлять государство. Но ведь не секрет, что у нашего государства пока нет такой возможности. До сих пор мы справлялись со всеми невзгодами и боролись самостоятельно. Но сейчас уже не вытягиваем. Если честно — совсем не вытягиваем. Старую "Шкоду", которую Роман купил после увольнения на боевые, чтобы устроиться где-то водителем на работу, уже пришлось продать. Из рядов ВСУ уволен и никакой зарплаты пока не получает. Никаких выплат от государства, по заключению ВЛК, за защиту отечества не будет. Устроиться на работу по состоянию здоровья пока не может", — подчеркнула тетя ветерана.

Она попросила неравнодушных о финансовой помощи, всех, кто может и хочет поблагодарить бойца за защиту и сохранить ему жизнь.

Помочь семье защитника можно, перечислив средства на следующие карты:

"Монобанк"

4441111148135308

"ПриватБанк"

4149629318681152

Напомним, в случае гибели, плена или пропажи без вести бойца Сил обороны его родственники имеют право на получение материальной помощи.