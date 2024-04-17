Нужно ли ВПЛ в мае переоформлять субсидию: в ПФУ ответили

Изменения касаются не только переселенцев

В Украине некоторым категориям граждан нужно обновить свои декларации и заявления, чтобы продолжать получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди таких категорий внутри перемещены лица и арендаторы жилья.

Как отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины, заново подать документы также нужно тем, у кого изменилось имущественное положение или состав семьи, если людей проживает меньше, чем зарегистрировано, а также тем людям, которые получили начисление субсидий на отопительный период в размере 0 грн. Это связано с тем, что с мая начинается неотапливаемый период расчета субсидий.

Для внутри перемещенных лиц также есть другие дополнительные нюансы. Тем, кто продолжает получить пособие от государства на проживание, сумму этой помощи вносить в декларацию о доходах не требуется. Также не учитывается в общий совокупный доход семьи помощь от международных организаций.

Что касается арендаторов жилья, то им следует в договоре аренды указывать, что они оплачивают коммунальные услуги. Субсидия предоставляется в тот период, который охвачен договором. В обоих случаях подаются дополнительные документы – копии справок ВПЛ или договора аренды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подать документы на получение субсидии можно всего за 15 минут. Для этого нужно воспользоваться упрощенной формой подачи документов, доступной на портале Пенсионного фонда и на портале "Дия".