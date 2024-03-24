В Україні оновили перелік ВПО, які можуть отримати виплати на 6 місяців: деталі

Заяву треба подати до 30 квітня

Кабінет міністрів 22 березня оновив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають право на отримання виплат протягом ще пів року. Грошова допомога від держави буде надаватись громадянам від 55 років, особам з інвалідністю та членам їхньої родини та дітям, які тимчасово проживають у родичів, дитячих будинках сімейного типу чи прилаштовані в родини патронатних вихователів.

Рішенням Уряду також був продовжений період для подання заяв на отримання виплат до 30 квітня 2024 року. Про це Міністерство соціальної політики України повідомляє на офіційному сайті.

Окрім перелічених категорій, на грошову допомогу також можуть розраховувати певні громадяни, що мають недостатній рівень доходів. Тобто, менше ніж 9444 грн на кожного отримувача.

Проте ця можливість є лише для наступних категорій ВПО:

які доглядають дітей до 3 чи 6 років (у другому випадку дитина повинна потребувати постійного догляду);

родини пенсіонерів;

якщо у родині є людина, що надає соціальні послуги на непрофесійній основі;

у родині є дитина до 18 чи 23 років, яка навчається у закладах професійно-технічної чи фахової передвищої/вищої освіти;

особи з інвалідністю III групи.

Студенти також можуть окремо подати заяву на отримання грошової допомоги від держави. Для цього вони повинні бути не старше 23-х років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дітям загиблих військових підвищать виплати. Проте це стосується не всіх.