Волонтер каже, що з дияволом неможливо домовитись

Після вчорашнього виступу Путіна у нас ще залишилися люди, які вірять, що з цим божевільним можна про щось домовитися, зупинити війну, провести вибори, відновити економіку, почати жити "як раніше"?

Егей, прихильники миру, ви ще тут?.. Чи вже втекли з цього проклятого місця на землі?.. Далеко не втечете — "орешник" дістане всюди. Немає жодного вибору — з дияволом неможливо домовитися. Доведеться воювати.

Джерело — допис Юрія Касьянова у Фейсбук