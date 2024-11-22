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Прихильники миру з РФ, не втечете! "Орєшнік" дістане всюди - Юрій Касьянов

Автор
Юрій Касьянов
Дата публікації
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Автор
Путін, ракета Новина оновлена 22 листопада 2024, 12:26
Путін, ракета. Фото Колаж "Телеграф"

Волонтер каже, що з дияволом неможливо домовитись

Після вчорашнього виступу Путіна у нас ще залишилися люди, які вірять, що з цим божевільним можна про щось домовитися, зупинити війну, провести вибори, відновити економіку, почати жити "як раніше"?

Егей, прихильники миру, ви ще тут?.. Чи вже втекли з цього проклятого місця на землі?.. Далеко не втечете — "орешник" дістане всюди. Немає жодного вибору — з дияволом неможливо домовитися. Доведеться воювати.

Джерело — допис Юрія Касьянова у Фейсбук

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Теги:
#Ракета #Ліщина