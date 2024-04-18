Жилищная субсидия в Украине: как подать упрощенное заявление через "Дія", инструкция

Для оформления субсидии стоять в длинных очередях не нужно

Украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за получением жилищной субсидии. Подать заявку можно всего за 15 минут.

Один из самых простых способов оформить субсидию — сделать это через приложение "Дія". "Телеграф" дал своим читателям пошаговую инструкцию.

Как оформить субсидию через Дію

1.Заходим на портал "Дія" и регистрируемся

Регистрируемся на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Затем выбираем в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и помощь".

Далее выбираем опцию "Заявление на субсидию".

2. Заполняем заявление на субсидию

В нем следует указать адрес, по которому нужно получить субсидию. Также отметить есть ли задолженность за коммунальные услуги и выбрать, на какие именно ЖКУ нужна льгота (можно выбрать несколько).

Также следует внести номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу. Тех, о ком информация есть в госреестрах, указывать не нужно.

Следует заполнить все остальные поля — о наличии транспортных средств, данные о приобретенном имуществе и оплаченных услугах, о приобретенной валюте, данные о том, что вы, члены хозяйства или члены их семей имеете депозитные счета на сумму более 100 тыс. грн.

Кроме того, нужно внести данные о наличии и уплате алиментов, а также о наличии недвижимого имущества.

3. Выбираем способ получения субсидии

Из двух предложенных вариантов выбираем более удобный:

на банковскую карту;

на отделение Укрпочты.

4. Загружаем сканы или фото документов, если есть такая необходимость

Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговой и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное.

5. Проверяем правильность данных, ставим электронную подпись и отправляем

Заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины, который назначает субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, должно прийти оповещение.

Его должны рассмотреть в течение месяца.

Ранее "Телеграф" рассказал, что в мае на неотапливаемый период нужно заново подать документы части украинцев. В общей сложности это пять категорий людей, среди которых переселенцы и арендаторы жилья.