Трамп відвідає похорон Папи Франциска. Хто буде від України

Їхні стосунки були суперечливими

Папа Римський Франциск помер 21 квітня, його похорон може відбутися вже у суботу. Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією будуть присутні на прощанні з понтифіком.

"Меланія та я поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо на це!" — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Це стане першою закордонною поїздкою Трампа з моменту його інавгурації у січні. Очікувалося, що першим буде візит до Саудівської Аравії у травні.

Відносини Трампа та Папи Франциска — що відомо

Як зазначає Рolitico, відносини Трампа та Папи Франциска, були досить суперечливими. Під час виборів у 2016 році Франциск критикував пропозицію Трампа побудувати стіну на південному кордоні США. Трамп відповів, що "для релігійного лідера сумніватися у вірі людини — це ганебно".

Проте Трамп захопливо відгукнувся про свою зустріч з понтифіком у 2017 році, в ході його поїздки до Ватикану. "Він щось неймовірне. У нас була фантастична зустріч", – сказав політик після зустрічі.

У день смерті Папи Франциска Трамп наказав приспустити прапори США. Як він пояснив у Truth Social — "на знак поваги до пам’яті Його Святості Папи Франциска".

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко", – сказав президент США 21 квітня.

Похорон Папи Франциска — хто може бути присутній від України

Наразі невідомо, хто відвідає церемонію прощання з понтифіком з боку України. Востаннє чинного главу Католицької Церкви ховали у 2005 році — це був Іван Павло ІІ. Тоді на похороні був присутній тодішній президент України Віктор Ющенко.

Варто зазначити, що 5 січня 2023 року відбувся похорон Папи Бенедикта. Проте на момент смерті він був емеритом (тим, хто відійшов від справ), тому похорон Бенедикта XVI був папським похороном — але не похороном Папи, який помер під час правління. І це видно у багатьох деталях, зокрема — глави держав, монархи або члени уряду могли відвідати похорон тільки як приватні особи.

Якщо помирає правлячий Папа, приїздять офіційні делегації. Склад української наразі невідомий.

Раніше "Телеграф" писав, що телеведучий, історик та колишній співробітник УІНП Олександр Зінченко розповів, що у 2023 році Папа Франциск закуповував дрони на потреби ЗСУ. Для цього він виділив власні кошти.