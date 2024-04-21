Рус

Не лише Даздраперма та Барикада: які дивні імена давали в СРСР дівчаткам

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які імена давали дівчаткам у СРСР
Які імена давали дівчаткам у СРСР. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

До нашого часу практично жодне з них не дожило

Після утворення Радянського союзу виникла велика кількість символічних жіночих імен. Вони походили від ідеологічних гасел та від прізвищ комуністичних діячів у скороченому вигляді.

Деякі з них утворювалися після якоїсь важливої події. До прикладу ім'я Даздраперма було присвячене Дню солідарності трудящих ("Да здравствует первое мая" – рос.).

Водночас у СРСР були імена, якими небажано було називати дівчаток. Одним з них є ім'я Капіталіна. Річ у тім, що воно схоже на слово "капіталізм", натяки на який були своро заборонені. Також небажаними були релігійні імена — Віра, Надія, Любов, Марія, Анна та інші

Варто зазначити, що такі імена переважно утворювалися від російських слів. Ось деякі з них:

  • Даздрасмигда ( від "Да здравствует смычка города и деревни");
  • Лапанальда (від "Лагерь папанинцев на льдине");
  • Челнальдіна (від "Челюскин на льдине");
  • Тролебузина (від "Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев");
  • Заклимена — (від слова "заклейменный");
  • Ізаіда — (скорочення "иди за Ильичём, детка");
  • Севморпутіна (від "Северный морской путь");
  • Успепя (від "успехи первых пятилеток");;
  • Кармія — (від "Красная армия");
  • Лаіля (від "лампочка Ілліча");
  • Люція (від слова революція);
  • Праздносвєта (свято радянської влади);
  • Іскра (як головна героїня повісті "Завтра була війна").

Раніше "Телеграф" розповідав про покарання за дармоїдство в Радянському Союзі. Людей, які не мали дітей, також система не балувала — їх примушували платити податок.

Теги:
#СРСР #Імена