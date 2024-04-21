Не лише Даздраперма та Барикада: які дивні імена давали в СРСР дівчаткам
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До нашого часу практично жодне з них не дожило
Після утворення Радянського союзу виникла велика кількість символічних жіночих імен. Вони походили від ідеологічних гасел та від прізвищ комуністичних діячів у скороченому вигляді.
Деякі з них утворювалися після якоїсь важливої події. До прикладу ім'я Даздраперма було присвячене Дню солідарності трудящих ("Да здравствует первое мая" – рос.).
Водночас у СРСР були імена, якими небажано було називати дівчаток. Одним з них є ім'я Капіталіна. Річ у тім, що воно схоже на слово "капіталізм", натяки на який були своро заборонені. Також небажаними були релігійні імена — Віра, Надія, Любов, Марія, Анна та інші
Варто зазначити, що такі імена переважно утворювалися від російських слів. Ось деякі з них:
- Даздрасмигда ( від "Да здравствует смычка города и деревни");
- Лапанальда (від "Лагерь папанинцев на льдине");
- Челнальдіна (від "Челюскин на льдине");
- Тролебузина (від "Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев");
- Заклимена — (від слова "заклейменный");
- Ізаіда — (скорочення "иди за Ильичём, детка");
- Севморпутіна (від "Северный морской путь");
- Успепя (від "успехи первых пятилеток");;
- Кармія — (від "Красная армия");
- Лаіля (від "лампочка Ілліча");
- Люція (від слова революція);
- Праздносвєта (свято радянської влади);
- Іскра (як головна героїня повісті "Завтра була війна").
Раніше "Телеграф" розповідав про покарання за дармоїдство в Радянському Союзі. Людей, які не мали дітей, також система не балувала — їх примушували платити податок.