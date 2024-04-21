Не только Даздраперма и Баррикада: какие странные имена давали в СССР девочкам

До настоящего времени практически ни одно из них не дожило

После образования Советского союза возникло множество символических женских имен. Они происходили от идеологических лозунгов и фамилий коммунистических деятелей в сокращенном виде.

Некоторые из них образовывались после какого-нибудь важного события. К примеру, имя Даздраперма было посвящено Дню солидарности трудящихся ("Да здравствует первое мая").

В то же время в СССР были имена, которыми было нежелательно называть девочек. Одним из них является имя Капиталина. Дело в том, что оно похоже на слово "капитализм", намеки на который были строго запрещены. Также нежелательными были религиозные имена — Вера, Надежда, Любовь, Мария, Анна и другие.

Следует отметить, что такие имена в основном образовывались от русских слов. Вот некоторые из них:

Даздрасмыгда (от "Да здравствует смычка города и деревни");

Лапанальда (от "Лагерь папанинцев на льдине");

Челнальдина (от "Челюскин на льдине");

Тролебузина (от "Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев");

Заклимена — (от слова "заклейменный");

Изаида — (сокращение "иди за Ильичём, детка");

Севморпутина (от "Северный морской путь");

Успепя (от "успехи первых пятилеток");;

Кармия — (вид "Красная армия");

Лаиля (от "лампочка Ильича");

Луция (от слова революция);

Праздносвета (праздник советской власти);

Искра (как главная героиня повести "Завтра была война").

Ранее "Телеграф" рассказывал о наказаниях за тунеядство в Советском Союзе. Людей, у которых не было детей, также система не баловала — их заставляли платить налог.