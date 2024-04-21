Не только Даздраперма и Баррикада: какие странные имена давали в СССР девочкам
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До настоящего времени практически ни одно из них не дожило
После образования Советского союза возникло множество символических женских имен. Они происходили от идеологических лозунгов и фамилий коммунистических деятелей в сокращенном виде.
Некоторые из них образовывались после какого-нибудь важного события. К примеру, имя Даздраперма было посвящено Дню солидарности трудящихся ("Да здравствует первое мая").
В то же время в СССР были имена, которыми было нежелательно называть девочек. Одним из них является имя Капиталина. Дело в том, что оно похоже на слово "капитализм", намеки на который были строго запрещены. Также нежелательными были религиозные имена — Вера, Надежда, Любовь, Мария, Анна и другие.
Следует отметить, что такие имена в основном образовывались от русских слов. Вот некоторые из них:
- Даздрасмыгда (от "Да здравствует смычка города и деревни");
- Лапанальда (от "Лагерь папанинцев на льдине");
- Челнальдина (от "Челюскин на льдине");
- Тролебузина (от "Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев");
- Заклимена — (от слова "заклейменный");
- Изаида — (сокращение "иди за Ильичём, детка");
- Севморпутина (от "Северный морской путь");
- Успепя (от "успехи первых пятилеток");;
- Кармия — (вид "Красная армия");
- Лаиля (от "лампочка Ильича");
- Луция (от слова революция);
- Праздносвета (праздник советской власти);
- Искра (как главная героиня повести "Завтра была война").
Ранее "Телеграф" рассказывал о наказаниях за тунеядство в Советском Союзе. Людей, у которых не было детей, также система не баловала — их заставляли платить налог.