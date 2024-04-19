Їх їли майже усі, а зараз згадуємо з посмішкою: топ-5 найпопулярніших смаколиків в СРСР

Їх обожнювали не тільки діти

У радянські часи дефіцит накладав свій відбиток майже на усе, особливо це стосувалось продуктів та солодощів. Господині годували дітей хлібом з цукром, печивом з маслом і не тільки.

"Телеграф" підготував для вас підбірку найпопулярніших смаколиків з СРСР. Серед них не тільки відомі льодяники "Півники" та сухий кисіль.

Півники

На перший погляд, це звичайні льодяники, проте насправді здебільшого це була просто суміш паленого цукру. Його варили, заливали в формочки у вигляді півника або іншої тварини на простій дерев'яній паличці. На смак "півники" були гіркувато-солодкими, проте мали шалений попит.

Згущене молоко

Однією з найулюбленіших серед смаколиків у дітей була варена згущонка. У радянські часи згущене молоко купували сирим і варили годинами. Або ж готували власноруч з молока, потім їли просто ложкою. Інколи згущонка ставала основою для вафельних тортів, трубочок, а ще з неї робили креми для тортів.

Печиво з маслом

Це один з найпростіших десертів, який готувався за пару хвилин. Два печива просто змащували маслом та їли, також додавали туди варення.

Хліб з цукром

Цей смаколик можна було приготувати навіть коли вдома за часів дефіцити не було нічого окрім хліба та цукру. Шматочок сірого чи білого змочували водою та присипали цукром. Ті, у кого було молоко могли і в нього занурити хліб.

Сухий кисіль

Його, зазвичай, варили господині на кухнях, проте більшість дітей полюбляли його сирим. Так нібито було смачніше.

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