Їх їли майже усі, а зараз згадуємо з посмішкою: топ-5 найпопулярніших смаколиків в СРСР
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Їх обожнювали не тільки діти
У радянські часи дефіцит накладав свій відбиток майже на усе, особливо це стосувалось продуктів та солодощів. Господині годували дітей хлібом з цукром, печивом з маслом і не тільки.
"Телеграф" підготував для вас підбірку найпопулярніших смаколиків з СРСР. Серед них не тільки відомі льодяники "Півники" та сухий кисіль.
Півники
На перший погляд, це звичайні льодяники, проте насправді здебільшого це була просто суміш паленого цукру. Його варили, заливали в формочки у вигляді півника або іншої тварини на простій дерев'яній паличці. На смак "півники" були гіркувато-солодкими, проте мали шалений попит.
Згущене молоко
Однією з найулюбленіших серед смаколиків у дітей була варена згущонка. У радянські часи згущене молоко купували сирим і варили годинами. Або ж готували власноруч з молока, потім їли просто ложкою. Інколи згущонка ставала основою для вафельних тортів, трубочок, а ще з неї робили креми для тортів.
Печиво з маслом
Це один з найпростіших десертів, який готувався за пару хвилин. Два печива просто змащували маслом та їли, також додавали туди варення.
Хліб з цукром
Цей смаколик можна було приготувати навіть коли вдома за часів дефіцити не було нічого окрім хліба та цукру. Шматочок сірого чи білого змочували водою та присипали цукром. Ті, у кого було молоко могли і в нього занурити хліб.
Сухий кисіль
Його, зазвичай, варили господині на кухнях, проте більшість дітей полюбляли його сирим. Так нібито було смачніше.
Раніше "Телеграф" писав, чим у СРСР "зразково" годували гостей у свята.