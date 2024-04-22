Постачання харчів до окремих військових частин нижче 50% від потреби, — Тука

За словами колишнього очільника Луганщини, окремі постачальники повністю провалили поставку, не понесли за це жодної відповідальності, і були замінені на інших.

Агенція "Державний оператор тилу" (ДОТ) провалює забезпечення ЗСУ продуктами харчування. Найгірша ситуація у пунктах постійної дислокації, забезпечення яких відбувається значною мірою за рахунок заздалегідь зроблених запасів. Про це у своєму блозі на сайті Obozrevatel повідомляє екс-голова Луганської ОДА Георгій Тука з посиланням на звернення військових.

Він опублікував звернення заступника командира однієї з бойових частин 59-ї бригади, полковника Олександра Заїченка, в якому вказується, що рівень забезпечення військової частини продуктами складає 45%.

"На передовій – трохи краще, на пунктах постійної дислокації (ППД) – повний треш. Критичний недовіз комплектів продуктів харчування. За словами Заїченка, він неодноразово звертався до ДОТ, до його голови Арсена Жумаділова, у відповідь – обіцянки, мовляв, потерпіть, буде краще. А як терпіти, коли рівень забезпечення 45%?" — зазначає Георгій Тука.

Інші офіцери, з якими поспілкувався Тука, також засвідчили, що ситуація із постачанням харчування на фронт є незадовільною.

За словами колишнього очільника Луганщини, окремі постачальники повністю провалили поставку, не понесли за це жодної відповідальності, і були замінені на інших.

"Прості факти результатів роботи Жумаділова. Замість відкритих торгів – прямі договори. З більшою ціною, з постачальниками, пов’язаними з Гринкевичами. Два тижні тому Жумаділов особисто в інтерв’ю "Ліга.Нет" запевняв , що ретельно перевірив постачальників. А через пару днів ДОТ, як божу росу, заливає в очі суспільству заяву, що одна з п’яти обраних ним "ретельно перевірених" компаній, "Черкаський м’ясокомбінат" виконала лише 25% заявок військових, а друга – "Твій хліб" – лише 50%. Це означає, що три чверті військових частин одного постачальника і половина іншого залишилися без поставок", — пише Георгій Тука.

Він нагадав, що ціна хліба у "Черкаського м’ясокомбінату" була близько 40 грн за 1 кг., майже вполовину вищою, ніж у інших. При цьому лише у частині полковника Заїченка 800 солдатам, які перебувають у ППД, неможливо забезпечити повноцінного харчування, і військова частина змушена самостійно шукати продукти харчування.

Також Георгій Тука зазначив, що новий постачальник, який замінив "Черкаський м’ясокомбінат" — "Контракт продрезерв 5" отримав від ДОТ ексклюзивні умови співпраці – зокрема, збільшення ціни комплекту до 118,02 гривень і пункт про передоплату у 30%.

На думку Туки, один з факторів, який призвів до зриву постачання харчування полягає в тому, що зараз поділ відбувається не по військових частинах, а по областях, в результаті чого військова частина змушена мати справу з кількома постачальниками, і спілкуватися з ними не напряму, а через ДОТ.

При цьому керівництво агенції, на думку Георгія Туки, не знає, як вирішити проблему і змушене лише констатувати факт зриву постачання харчів для ЗСУ.

"Отже, вища вартість, непрозорість укладання договорів, зриви поставок і неправдиві заяви – це змова і корупція чи управлінська неспроможність? Чесно кажучи, обидва варіанти є катастрофічними. Бо обидва означають проблеми із харчуванням військових, які будуть тільки наростати. Суцільна "жумова яма", куди валиться забезпечення ЗСУ", — підсумовує Георгій Тука.