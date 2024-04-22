Поставка продовольствия в отдельные воинские части ниже 50% от потребности, — Тука

По словам бывшего главы Луганщины, отдельные поставщики полностью провалили поставки, не понесли за это никакой ответственности и были заменены на других

Агентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) проваливает обеспечение ВСУ продуктами питания. Худшая ситуация в пунктах постоянной дислокации, обеспечение которых происходит в значительной степени за счет заранее сделанных запасов. Об этом в своем блоге на сайте Obozrevatel сообщает экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука со ссылкой на обращение военных.

Он опубликовал обращение заместителя командира одной из боевых частей 59-й бригады полковника Александра Заиченко, в котором указывается, что уровень обеспечения воинской части продуктами составляет 45%.

"На передовой – получше, на пунктах постоянной дислокации (ППД) – полный трэш. Критический недовоз комплектов продуктов питания. По словам Заиченко, он неоднократно обращался к ДОТ, к его председателю Арсену Жумадилову, в ответ – обещания, мол, потерпите, будет лучше. А как терпеть, когда уровень обеспечения 45%"? – отмечает Георгий Тука.

Другие офицеры, с которыми пообщался Тука, также сообщили, что ситуация с поставкой питания на фронт неудовлетворительная.

По словам бывшего главы Луганщины, отдельные поставщики полностью провалили поставки, не понесли за это никакой ответственности и были заменены на других.

"Простые факты результатов работы Жумадилова. Вместо открытых торгов – прямые договоры. С большей ценой, с поставщиками, связанными с Гринкевичами. Две недели назад Жумадилов лично в интервью "Ліга.Нет" уверял , что тщательно проверил поставщиков. А через пару дней ДОТ, как божью росу, заливает в глаза обществу заявление, что одна из пяти избранных им "тщательно проверенных" компаний, "Черкасский мясокомбинат" выполнила только 25% заявок военных, а вторая — "Твой хлеб" — только 50%. Это означает, что три четверти воинских частей одного поставщика и половина другого остались без поставок", — пишет Георгий Тука.

Он напомнил, что цена хлеба у "Черкасского мясокомбината" была около 40 грн за 1 кг, почти наполовину выше, чем у других. При этом только в части полковника Заиченко 800 находящимся в ППД солдатам невозможно обеспечить полноценное питание, и воинская часть вынуждена самостоятельно искать продукты питания.

Также Георгий Тука отметил, что новый поставщик, заменивший "Черкасский мясокомбинат", "Контракт продрезерв 5" получил от ДОТ эксклюзивные условия сотрудничества — в частности, увеличение цены комплекта до 118,02 гривен и пункт о предоплате в 30%.

По мнению Туки, один из факторов, приведший к срыву поставок питания состоит в том, что сейчас разделение происходит не по воинским частям, а по областям, в результате чего воинская часть вынуждена иметь дело с несколькими поставщиками и общаться с ними не напрямую, а через ДОТ.

При этом руководство агентства, по мнению Георгия Туки, не знает, как решить проблему и вынуждено лишь констатировать факт срыва поставок продовольствия для ВСУ.

"Итак, более высокая стоимость, непрозрачность заключения договоров, срывы поставок и ложные заявления – это сговор и коррупция или управленческая несостоятельность? Честно говоря, оба варианта катастрофические. Ведь оба означают проблемы с питанием военных, которые будут только нарастать. Сплошная "жумова яма", куда рушится обеспечение ВСУ", — заключает Георгий Тука.