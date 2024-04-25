Дешевше, аніж торік: на ринку з'явилась рання капуста

Фермери відвантажують перші партії

Деякі перші овочі цього сезону вже вийшли на український ринок і одним з них є рання капуста. Перші партії були зібрані в той же період, як і минулого року і її максимальна ціна складає 25 гривень.

Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, гарний ранній врожай частково вдалось зібрати через сприятливу погоду. Наразі вартість ранної капусти у 2024 році коливається від 20 до 25 гривень, що в середньому на 40% дешевше, аніж перша партія цього овочу минулого року.

Аналітики також зазначають, що на ринку вже є імпортна капуста з Македонії. Вона почала стрімко дешевшати, адже зросла пропозиція цього овочі з місцевих виробництв. Тому її середня ціна у 25 гривень фактично відповідає ціновому діапазону на українську продукцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що овочі борщового набору продовжують дешевшати й морква може впасти в ціні до рівня, який був у 2020 році. А цибулю українського виробництва фермери віддають безкоштовно, адже її якість різко погіршилась у сховищах, що також вплинуло на різке зниження вартості.