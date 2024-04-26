Велика пропозиція, низький попит: як це впливає на вартість помідорів в Україні

Фермери вимушені переписувати цінники

Перше невелике постачання тепличного помідору вітчизняного виробництва вже надійшло на полиці магазинів. За один тиждень його вартість впала на 20% і є ймовірність, що така негативна тенденція протримається на початку травня.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, зниження цін відбулось через збільшення пропозиції товару з місцевих теплиць та зниження попиту. Наразі його вартість коливається від 90 до 120 гривень, що в середньому на 20% нижче, аніж тижнем раніше.

Українські фермери кажуть, що пропозиція товару з місцевих теплиць хоча і збільшилась, однак попиту на томат немає, тому вони змушені були знизити ціни.

Окрім того, на нашому ринку також присутні й помідори турецького виробництва. їх ціна складає 75 гривень, що в середньому на 16% нижче, аніж тижнем раніше.

"Пропозиція імпортної продукції, як і раніше, залишалася нечисленною, проте через зниження попиту продавці змушені були йти на поступки покупцям і також знижувати ціни на турецький томат", — пояснюють аналітики.

Підсумовуючи, фахівці кажуть, що наразі тепличний томат українських фермерів коштує на 34% вище, аніж минулого року в цей же період. Однак, оператори ринку прогнозують, що здешевшання овочу протримається і наступного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки наразі коштує перша ранішня капуста в Україні.