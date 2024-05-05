Нарахування по середньому: що це таке та як обчислюється постачальниками комунальних послуг

Розрахунки відбуваються за спеціальною формулою

Для того, щоб отримувати квитанції від комунальних служб з правильними сумами, необхідно вчасно передавати показання лічильників. Якщо ж ви з тих, чи інших причин прострочили терміни передачі, то оператор системи розподілу проведе нарахування за середньодобовим споживанням, або "по середньому".

На сайті компанії YASNO докладно розповіли, що це означає. Та пояснили, як зробити так, щоб рахунки формувалися за фактичним споживанням.

"Показання лічильника подаються у два останні календарні дні місяця і три дні наступного. Якщо подавати пізніше, то відбувається нарахування по середньому. Наприклад, треба подати показання за травень, у якому 31 день. Клієнт подав показання 15 травня. Оператор системи розподілу знає, скільки спожито за 15 днів, а по решті днів травня — тобто 16 — оператор показань не має. Тому цей період для клієнта розрахують за середнім споживанням", — пишуть на сайті компанії.

Якщо ж подавати показання так, як зазначається у компанії, тобто у період п’яти днів (останні два дні звітного місяця і три дні наступного), то це гарантує, що сума у квитанції буде за фактично спожиту електроенергію. Якщо цього не зробити, оператор обчислить нарахування "по середньому". Як це відбувається?

Оператор системи розподілу робить наступне:

· бере обсяг споживання у аналогічний період, але за минулий рік;

· ділить цей обсяг на кількість днів у місяці;

· отриману цифру множить на кількість днів, у яких обсяг невідомий. У нашому випадку, це 16;

· цей результат множать на коефіцієнт приросту/зниження споживання електроенергії;

· обсяг, який подав клієнт, плюсується із обсягом, розрахованим по середньому, і передається постачальнику електроенергії;

· постачальник електроенергії множить цей обсяг на тариф — і виходить сума до сплати.

Як повернутися до фактичних показників?

По-перше, вчасно подавайте показання лічильника. Як було зазначено, це робиться в останні два календарні дні місяця і у три дні наступного.

Обов'язково зважайте на кількість днів у місяці. Якщо показання за травень, їх треба відправити 30-31 травня і 1-3 червня. Показання за червень подаватимуться 29-30 червня і 1-3 липня. Дані приймаються навіть якщо це вихідні або державні свята.

По-друге, надсилайте дані онлайн. Це можна зробити за пару секунд найбільш зручним для вас способом — через чатбот, мобільний застосунок або особистий кабінет на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зрозуміти, що вам показує двозонний лічильник на світло. Лише здається, що це складно.