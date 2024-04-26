Що буде з цінами на світло та газ в Україні до кінця літа? Кабмін ухвалив рішення

Українцям розповіли, скільки доведеться платити за комуналку у найближчі місяці

В Україні затвердили ухвалу, яка зберігає пільгову ціну для населення на газ, електроенергію та тепло. Діятиме вона до кінця літа 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ухвала була прийнята Кабміном у квітні поточного року.

За словами прем’єра, "Нафтогаз" залишив у силі пільгову ціну на газ, і вона, як і раніше, буде 7,96 гривень за кубометр. Щодо електроенергії, то її вартість залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат.

Також до кінця весни діятимуть спеціальні обов’язки на ринку електроенергії.

"Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", — сказав Денис Шмигаль.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в уряді розглядають підвищення цін на світ. Однак у травні тарифи залишаться без змін.