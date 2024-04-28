Газ, вода та світло: що буде з тарифами в Україні у травні

Чи підвищуватимуть ціни в платіжках

Квітень 2024 року добігає кінця. "Телеграф" розповідає про те, яких тарифів чекати українцям вже наступного місяця.

Тариф на електроенергію

Дію пільгового тарифу на електроенергію продовжили до кінця травня. Тому українці продовжать платити 2,64 гривні за один кіловат.

Тарифи на воду

Експерт Олег Попенко у коментарі "24 Каналу" заявив, що "проект щодо зміни тарифів на воду вже є", але його ще не ухвалили. Тому, попередньо, тарифи на воду не зміняться і в травні.

Тарифи на газ

На сьогодні 98% українців користуються послугами "Нафтогазу". А днями компанія продовжила дію тарифного плану ще на рік, керуючись мораторієм, що діє, на підвищення цін. Це означає, що ціна на газ для побуту залишається незмінною – 7,96 грн/куб. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 травня тариф на воду збільшать у великому місті Тернопільської області. Також платитимуть більше мешканці міста у Харківській області.