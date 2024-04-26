Є всього 5 днів: коли треба передати показання лічильника світла, щоб заплатити тільки за використане

Важливо вчасно відправити ці дані

Споживачам варто передати показники лічильника світла з 29 квітня по 3 травня, щоб отримати в платіжці коректну суму. В іншому випадку відбудеться перерахунок по середніх показниках і є висока ймовірність, що доведеться платити більше.

На цю процедуру компанія-надавач послуг виділяє 5 днів, тому важливо вчасно відправити дані. "Телеграф" попереджає, що якщо передати показники пізніше 3 травня, то за квітень розрахуються дані за середньодобовим обсягом споживання.

Зазначимо, що це потрібно робити навіть тим українцям, які тимчасово не проживають у своїх квартирах чи будинках. У такому випадку треба відправляти останні зафіксовані показники.

Передати показники лічильника світла можна різними способами:

через чат-боти ДТЕК у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Massenger);

на офіційному сайті ДТЕК через особистий кабінет;

через додаток "Приват24".

За бажанням, також можна передати показання телефоном. Для цього треба зателефонувати по номеру вашого місцевого кол-центру ДТЕК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як часто потрібно робити повірку лічильників у квартирі. Її можуть проводити лише спеціалізовані компанії. Якщо ж вчасно не провести повірку, то пристрій знімуть з абонентського обліку.