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Лише здається, що складно: як зрозуміти, що вам показує двозонний лічильник на світло

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Лічильники на світло бувають різні
Лічильники на світло бувають різні. Фото dtek.com

Виробники по-різному позначають поняття "день" та "ніч"

Платіжка за електроенергію може бути чи вдвічі меншою, якщо встановити у своїй домівці двозонний лічильник. Якщо у вас вже стоїть такий лічильник, залишилися розібратися, як правильно знімати з нього показання. "Телеграф" вам у цьому допоможе.

Двозонний лічильник показує дані за поточним часом, датою та кількістю спожитої електроенергії в цілому. Однак, його особливість в тому, що він рахує окремо "нічний" та "денний" тарифи. Ваша задача полягає в тому, щоб зафіксувати кожне з показань окремо. Про це йдеться на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Якщо у вас встановлено двотарифний лічильник, споживання електроенергії відбувається у двох зонах:

  • з 7:00 до 23:00 – "день"
  • з 23:00 до 7:00 – "ніч"

Для зняття показань необхідно визначити на панелі позначення "день" та "ніч", які, залежно від компанії-виробника лічильника, позначені таким чином:

  • Бренд MTX: "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
  • Бренд NiK (тип 1): "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";
  • Бренд NiK (тип 2): "день" — "15.8.2", "ніч" — "15.8.1";
  • Бренд NiK (тип 3): "день" — "T22", "ніч" — "T21";
  • Бренд GAMA (тип 1): "день" — "15.8.2", "ніч" — "15.8.1";
  • Бренд GAMA (тип 2): "день" — "1.8.2", "ніч" — "1.8.1";

Ці індекси виводяться на екран лічильника по черзі.

Як зняти показання:

  • для перемикання значення натиснути кнопку "Введення";
  • переключити табло на тариф "день", переглянути та записати показники;
  • переключити табло на тариф "ніч", переглянути та записати показники.

При знятті показань лічильника необхідно писати лише цифри до коми (чорного кольору), що вказують на цілі кіловат-години. Цифри після коми та нулі писати не потрібно. Середньодобовий показник не слід фіксувати — його розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть підняти тарифи на світло. За електроенергію платитимемо за європейськими цінами.

Теги:
#Електроенергія #Лічильники #Двозонний лічильник