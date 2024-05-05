Начисление по среднему: что такое и как считается поставщиками коммунальных услуг

Расчеты происходят по специальной формуле

Для того чтобы получать квитанции от коммунальных служб с правильными суммами, необходимо своевременно передавать показания счетчиков. Если же вы по тем или иным причинам просрочили сроки передачи, то оператор системы распределения произведет начисления по среднесуточному потреблению или "по среднему".

На сайте компании YASNO подробно рассказали, что это значит. И объяснили, как сделать так, чтобы счета формировались по фактическому потреблению.

"Показания счетчика подаются в два последних календарных дня месяца и три дня следующего. Если подавать позже, то происходит начисление по среднему. Например, нужно подать показание за май, в котором 31 день. Клиент подал показание 15 мая. Оператор системы распределения знает, сколько потреблено за 15 дней, а по остальным дням мая — то есть 16 — у оператора показаний нет. Поэтому этот период для клиента рассчитают по среднему потреблению", — пишут на сайте компании.

Если же подавать показания так, как отмечается в компании, то есть в период пяти дней (последние два дня отчетного месяца и три дня следующего), то это гарантирует, что сумма в квитанции будет по фактически потребленной электроэнергией. Если этого не сделать, оператор вычислит начисление "по среднему". Как это происходит?

Оператор системы распределения производит следующее:

· берет объем потребления в аналогичный период, но за прошлый год;

· делит этот объем на количество дней в месяце;

· полученную цифру умножает на количество дней, в которых объем неизвестен. В нашем случае, это 16;

· этот результат умножают на коэффициент прироста/снижения потребления электроэнергии;

· объем, поданный клиентом, плюсуется с объемом, рассчитанным по среднему, и передается поставщику электроэнергии;

· поставщик электроэнергии умножает этот объем на тариф – и получается сумма к уплате.

Как вернуться к фактическим показателям?

Во-первых, своевременно подавайте показания счетчика. Как уже было сказано, это делается в последние два календарных дня месяца и в три дня следующего.

Обязательно учитывайте количество дней в месяце. Если показания за май, их следует отправить 30-31 мая и 1-3 июня. Показания за июнь будут даваться 29-30 июня и 1-3 июля. Данные принимаются даже если это выходные или государственные праздники.

Во-вторых, отправляйте данные онлайн. Это можно сделать за пару секунд наиболее удобным для вас способом – через чат-бот, мобильное приложение или личный кабинет на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как понять, что вам показывает двухзонный счетчик на свет. Только кажется, что это сложно.