Новый тариф на электроэнергию: когда и на сколько повысят стоимость кВт*ч

Тарифы на свет могут вырасти уже летом

В Украине тарифы на электроэнергию могут вырасти уже с 1 июня. К этому периоду за каждый кВт*ч нужно платить 2,64 грн.

Летом же цена может достигнуть около 3-3,5 грн. Об этом заявил в эфире КИЕВ24 директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, тариф на свет в Украине должен быть около 6 грн/кВт. Но введение столь резкого увеличения тарифа кажется нереальным.

"Поэтому если и будет повышение, то оно должно быть последовательным. Сейчас 2,68 грн/кВт. Пожалуй, с июня месяца или с июля возможно ожидать увеличения тарифа до 3,30-3,50 грн/кВт. От такой меры деться некуда, поскольку вы знаете в каком состоянии наша энергетическая система", – сказал Омельченко.

Он напомнил, что россияне разрушили и повредили около 70% всей энергетической инфраструктуры Украины.

В настоящее время правительство продлило действующий тариф до конца мая. А летом ожидается, что ситуация в энергетике будет в разы сложнее. Потому что из-за потепления потребление электроэнергии вырастет. Вполне возможно, "Укрэнерго" снова придется использовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Напомним, что 5 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в украинской энергосистеме "достаточно сложная". Последние удары РФ по Украине нанесли энергетике ущерб более чем на 1 миллиард долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что НБУ тоже прогнозирует повышение цен на свет.