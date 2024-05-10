Якщо стажу на пенсію не вистачає: в ПФУ відповіли, чи дадуть субсидію

Претендувати на субсидію можуть ті, хто не в змозі сплатити за комунальні послуги самостійно

В Україні триває призначення субсидій на неопалювальний період. Він стартував з 1 травня — якщо подати документи протягом двох місяців, то субсидія буде нараховуватися з початку сезону.

Отримати субсидію в Україні можуть не тільки пенсіонери, а й працюючі, безробітні, студенти тощо. Є також категорія отримувачів, яка може претендувати на субсидію, що вже і досягла пенсійного віку, але не отримує цю виплату від держави.

Якщо у людини немає необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, але при цьому вона вже досягла 60 років, житлову субсидію можуть призначити за певних умов. По-перше, така особа має мати не менш як 15 років страхового стажу. По-друге, за період за який враховуються доходи вона має отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї не менш як місяць.

Нагадаємо при підрахуванні суми субсидії на неопалювальний сезон 2024 року враховуються доходи за третій та четвертий квартал 2023 року. Субсидія буде призначена з травня 2024 року по 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального періоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість отримувачів субсидію продовжать одержувати автоматично. Пенсійний фонд просто перерахує її суму. Однак деякі категорії громадян серед яких, наприклад, орендарі чи внутрішньо переміщені особи — мають принести документи знову.