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Новорічне привітання Зеленського: коли та де подивитись президента 31 грудня

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський привітає українців Новина оновлена 30 грудня 2024, 14:25
Володимир Зеленський привітає українців. Фото president.gov.ua

Глава держави робитиме підсумки за рік

В останні хвилини 2023 року мільйони українських родин, як і щороку, зберуться біля святкових столів. У передноворічній тиші вони разом чекатимуть традиційного звернення Володимира Зеленського — вже шостого за час його президентства.

Цьогорічне привітання глави держави матиме особливе значення для кожного українця. Адже рік, що минає, став ще одним випробуванням для нашого народу — роком незламності, болю та надії. "Телеграф" розповість, коли та де можна подивитись привітання президента.

Новорічне звернення Зеленського стартуватиме 31 грудня близько 23:40. Триватиме воно до 00:00 1 січня 2025 року.

Де його можна подивитись:

  • Телеканал UA: Суспільне — 23:40;
  • Телеканал ICTV — 23:50;
  • Телеканал 1+1 — 23:40;
  • Телеканал 2+2 — 23:40;
  • 5 Канал – не транслюватиме;
  • СТБ — 23:45;
  • ТЕТ — 23:45;
  • НТН — 23:45;
  • Еспресо TV — 23:45;
  • Суспільне Культура — 23:45.

Актуальну програму телепередач можна подивитись на сайті за посиланням.

Привітання президента також можна подивитись на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Привітання будуть транслювати як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.

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Теги:
#Володимир Зеленський #Привітання Президента #Новий рік - 2025