Новорічне привітання Зеленського: коли та де подивитись президента 31 грудня
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Глава держави робитиме підсумки за рік
В останні хвилини 2023 року мільйони українських родин, як і щороку, зберуться біля святкових столів. У передноворічній тиші вони разом чекатимуть традиційного звернення Володимира Зеленського — вже шостого за час його президентства.
Цьогорічне привітання глави держави матиме особливе значення для кожного українця. Адже рік, що минає, став ще одним випробуванням для нашого народу — роком незламності, болю та надії. "Телеграф" розповість, коли та де можна подивитись привітання президента.
Новорічне звернення Зеленського стартуватиме 31 грудня близько 23:40. Триватиме воно до 00:00 1 січня 2025 року.
Де його можна подивитись:
- Телеканал UA: Суспільне — 23:40;
- Телеканал ICTV — 23:50;
- Телеканал 1+1 — 23:40;
- Телеканал 2+2 — 23:40;
- 5 Канал – не транслюватиме;
- СТБ — 23:45;
- ТЕТ — 23:45;
- НТН — 23:45;
- Еспресо TV — 23:45;
- Суспільне Культура — 23:45.
Актуальну програму телепередач можна подивитись на сайті за посиланням.
Привітання президента також можна подивитись на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Привітання будуть транслювати як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.
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