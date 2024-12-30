Новорічне привітання Зеленського: коли та де подивитись президента 31 грудня

Глава держави робитиме підсумки за рік

В останні хвилини 2023 року мільйони українських родин, як і щороку, зберуться біля святкових столів. У передноворічній тиші вони разом чекатимуть традиційного звернення Володимира Зеленського — вже шостого за час його президентства.

Цьогорічне привітання глави держави матиме особливе значення для кожного українця. Адже рік, що минає, став ще одним випробуванням для нашого народу — роком незламності, болю та надії. "Телеграф" розповість, коли та де можна подивитись привітання президента.

Новорічне звернення Зеленського стартуватиме 31 грудня близько 23:40. Триватиме воно до 00:00 1 січня 2025 року.

Де його можна подивитись:

Телеканал UA: Суспільне — 23:40;

Телеканал ICTV — 23:50;

Телеканал 1+1 — 23:40;

Телеканал 2+2 — 23:40;

5 Канал – не транслюватиме;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:45;

НТН — 23:45;

Еспресо TV — 23:45;

Суспільне Культура — 23:45.

Актуальну програму телепередач можна подивитись на сайті за посиланням.

Привітання президента також можна подивитись на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Привітання будуть транслювати як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.

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