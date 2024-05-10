Если стажа на пенсию не хватает: в ПФУ ответили, дадут ли субсидию

Претендовать на субсидию могут те, кто не в состоянии оплатить коммунальные услуги самостоятельно

В Украине продолжается назначение субсидий на неотапливаемый период. Он стартовал с 1 мая – если подать документы в течение двух месяцев, то субсидия будет начисляться с начала сезона.

Получить субсидию в Украине могут не только пенсионеры, но и работающие, безработные, студенты. Есть также категория получателей, которая может претендовать на субсидию, после достижения пенсионного возраста, но не получающая эту выплату от государства.

Если у человека нет необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, но при этом он уже достиг 60 лет, жилищную субсидию могут назначить при определенных условиях. Во-первых, такое лицо должно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Во-вторых, за период за который учитываются доходы, она должна получать государственную социальную помощь малообеспеченной семье не менее месяца.

Напомним, при подсчете суммы субсидии на неотапливаемый сезон 2024 года учитываются доходы за третий и четвертый квартал 2023 года. Субсидия будет назначена с мая 2024 по 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного периода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство получателей субсидию продолжат получать автоматически. Пенсионный фонд просто перечислит его сумму. Однако некоторые категории граждан, среди которых, например, арендаторы или внутренне перемещенные лица, должны принести документы снова.