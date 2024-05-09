Для однієї із областей України збільшили розмір субсидії: чому і про яку суму йдеться

Загалом в області майже 40 тисяч отримувачів субсидії

В одній з українських областей на неопалювальний сезон субсидія буде в п'ять раз більше. Йдеться про Харків та Харківську область.

Через постійні атаки російських окупантів по енергосистемі області мешканці зіткнулися зі значними перебоями постачання і мають користуватися альтернативними джерелами енергії. Деякі населені пункти повністю знеструмлені, проте якщо використовувати генератор, наприклад на дизельному пальному, вартість 1 кВт енергії зростає у п'ять разів (до 13,5 грн) від кіловата централізованого постачання, що вартує 2,64 грн.

Таким чином середній розмір субсидія на електроенергію буде становити 530 грн на місяць проти попередніх 106 грн. Зазначимо, що розмір пільги також збільшили з 74 грн до 370.

Перерахунок для мешканців Харкова та області, які будуть підпадати під цю програму, буде здійснений автоматично. Що ж до субсидій для інших регіонів України — вони наразі залишаються без зміни. Вирахувати суму субсидій, яку буде отримувати людина, можна підрахувавши обов'язковий платіж. Він випливає з розміру доходу родини на кожного її члена. Різниця цієї суми від загальної вартості комунальних послуг буде покриватися державою, для тих хто отримує субсидію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всім отримувачам субсидії перерахунок буде здійснений автоматично. Частина людей мають подати документи знову. Це стосується зокрема орендарів, ВПО та родин, де проживає менше ніж зареєстровано людей.