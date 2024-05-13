Как безработному получить субсидию: названа еще одна возможность

Субсидии назначаются тем, кто не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги

С начала мая в Украине переназначают жилищные субсидии. Большинство получателей их продолжают автоматически, однако есть и те категории, которым нужно обратиться за жилищной субсидией снова.

Среди таких — домохозяйства, где есть люди с доходами меньше минимальной зарплаты или не уплачивающие единый социальный взнос. Доход трудоспособного лица в размере не менее минималки и уплата ЕСВ – одно из условий назначения жилищной субсидии.

При этом помощь могут назначить и без этого, при условии, что человек зарегистрирован в государственной службе занятости как безработный или имеет другую весомую причину. Среди таких – прохождение обучения или лечения. В Пенсионном фонде рассказали, что субсидию могут назначить на основании заключения врачебно-консультативной комиссии о длительной болезни.

Добавим, что если человек потерял работу уже во время действия военного положения и зарегистрировался в службе занятости как безработный, субсидия предоставляется без учета зарплаты по предыдущему месту работы, а учитывая размер назначенного пособия по безработице. Отметим также, если человек потерял работу, но продолжал самостоятельно платить единый социальный взнос в размере не менее минимального, то он может претендовать на получение пособия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что людям, уже достигшим пенсионного возраста, но стажа на пенсию не хватает могут выплачивать субсидию. Для этого нужно иметь статус малоимущего лица.