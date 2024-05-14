Чи будуть у школах уроки сексуального виховання: міністр дав відповідь

З 1 вересня 2024 року в українських школах з’являться нові курси

У рамках реформи середньої освіти в українських школах не вводитимуть у програму окремі уроки сексуальної освіти. Натомість хочуть розширити патріотичну виховну роботу.

Про це в інтерв’ю "Hromadske" розповів міністр освіти України Оксен Лісовий. За його словами, сексуальна освіта школярів все одно проводитиметься.

"Окремо урок сексуальної освіти вводити в програму поки не будемо. Ці теми мають бути в курсі "Основи здоров’я", — сказав Оксен Лісовий.

Він підкреслив, що Міносвіти має багато питань, яким потрібно приділити увагу. Зокрема, це стосується розвитку патріотизму у школярів та щеплення любові до батьківщини.

"Для мене це розуміння ціннісних орієнтирів, які ти маєш свідомо сповідувати. Ми не повинні їх нав’язувати. Крім того, потрібно дати дитині розуміння, як працює держава і чому вона є інструментом успішної самореалізації; чому демократія – важлива складова ефективної політичної системи; у чому її складність; як працюють її інститути", — додав він.

Ці цінності не можуть бути введені як окремий предмет на кшталт "патріотично виховна робота", "урок цінностей" або "розмови про важливе". Міністр додав, що їх потрібно інтегрувати до програми вже наявних шкільних предметів.

"На мій погляд, ціннісні орієнтири, серед яких і толерантність, відповідальність, повинні імплементувати в дисципліні в цілому. Окремо ж ми виносимо лише ті складові, які потребують спеціальних навичок. Тож ми поетапно беремося за певні завдання. Цього року поставили за мету. до 1 вересня підготувати новий курс "Захист України", — підсумував міністр.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у реформі вищої освіти в Україні є низка нюансів. Нардеп розповіла, з чим саме доведеться зіткнутися.