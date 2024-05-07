Навчальний рік добігає кінця: з якого по яке число в Україні будуть літні канікули

Навчальні заклади повинні оцінити те, як школярі засвоїли матеріал, і тому формувати дату канікул

У школах України останній дзвінок пролунає 31 травня. Літники канікули формально розпочнуться з 1 червня, але за фактом це станеться майже на місяць пізніше.

Про це йдеться у постанові уряду від 28 липня 2023 року №782. Цей документ не суперечить ч. 3 ст. 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту", в якій сказано, що канікули повинні починатися не пізніше 1 липня щорічно.

Міністерство освіти України рекомендувало розпочати літні канікули у 2024 році 29 червня, а закінчаться вони як завжди 31 серпня.

У перший місяць літа школярі не навчатимуться, але певна робота з ними відбуватиметься. Так, з 31 травня по 7 червня у школах видаватимуть атестати про здобуття початкової освіти (учням, які закінчили 4 клас). З 13 по 19 червня також видаватимуть атестати, але вже про здобуття базової середньої освіти (учням після 9 класу). А з 20 по 26 червня атестати про повну середню освіту отримають випускники 11-х класів.

На додаток до цього в школах протягом червня можуть проходити "компенсаторні заняття". Це заняття, які були створені для того, щоб надолужити втрачений матеріал за навчальний рік. Хоча у Міносвіти зазначають, що у червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, "проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії".

"Для визначення дати завершення освітнього процесу та форм його організації у літній період педагогічні поради та керівники шкіл повинні враховувати й те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є у них освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їх подолання", — сказано на сайті Міносвіти України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині всі школи перевели на дистанційку. Щодо самого міста, то всі навчальні заклади поки що функціонують у звичайному форматі.