Будут ли в школах уроки сексуального воспитания: министр дал ответ

С 1 сентября 2024 года в украинских школах появятся новые курсы

В рамках реформы среднего образования в украинских школах не будут вводить в программу отдельные уроки сексуального образования. Вместе с тем хотят расширить патриотическую воспитательную работу.

Об этом в интервью изданию "Hromadske" рассказал министр образования Украины Оксен Лисовый. По его словам, сексуальное образование школьников все равно будет проводиться.

"Отдельный урок сексуального образования вводить в программу пока не будем. Эти темы должны быть в курсе "Основы здоровья", — сказал Оксен Лисовый.

Он подчеркнул, что у Минобразования есть много вопросов, которым нужно уделить внимание. В частности, это касается развития патриотизма у школьников и прививания любви к родине.

"Для меня это понимание ценностных ориентиров, которые ты должен осознанно исповедовать. Мы не должны их навязывать. Кроме того, нужно дать ребенку понимание, как работает государство и почему оно является инструментом успешной самореализации; почему демократия – важная составляющая эффективной политической системы; в чем ее сложность; как работают ее институты", — добавил он.

Эти ценности не могут быть введены как отдельный предмет по типу "патриотически воспитательная работа", "урок ценностей" или "разговоры о важном". Министр добавил, что их нужно интегрировать в программу уже существующих школьных предметов.

"На мой взгляд, ценностные ориентиры, среди которых и толерантность, ответственность, должны имплементировать в дисциплине в целом. Отдельно же мы выносим только те составляющие, которые нуждаются в специальных навыках. Так что мы поэтапно беремся за определенные задачи. В этом году поставили цель до 1 сентября подготовить новый курс "Защита Украины", — подытожил министр.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в реформе высшего образования в Украине есть ряд нюансов. Нардеп рассказала с чем именно придется столкнуться.