Зареєстрованих більше, ніж проживаючих в житлі: чи дадуть субсидію

Така ситуація може скластися, якщо доросла дитина зареєстрована разом з батьками, але не мешкає вдома

Серед категорій отримувачів субсидії, яким потрібно оновити дані, щоб продовжувати отримувати допомогу від держави в неопалювальний період, є ті, в кого проживаючих менше ніж зареєстрованих в житлі. Їм окрім заяви та декларації потрібні додаткові документи.

В Пенсійному фонді пояснили, що при реєстрації в житлі повнолітньої особи разом з іншими, наприклад дорослої дитини з батьками, але яка не проживає за цією адресою, житлову субсидію можуть призначити без урахування її доходів. Наприклад, якщо людина працює та живе в іншому місці.

Підтверджуючим документом має бути довідка з місця роботи. Якщо таку довідку надати можливості немає, в декларації треба відобразити те що людина не живе з батьками. В такому випадку призначення субсидії відбувається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Скласти такий акт може обмежене коло осіб — в кожній територіальній раді є спеціальна посадова особа виконавчого органу. Відповідний матеріальний акт передається до органів Пенсійного фонду України.

Додатково зазначимо, що підтвердженням не проживання людини може бути реєстрація, зокрема тимчасова, в іншому місті — наприклад, її можна підтвердити довідкою ВПО або документами схожого призначення з інших країн, даними про тривале лікування в іншому місці тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також є категорії українців, яким обов'язково до 1 липня потрібно принести документи в Пенсійний фонд для продовження отримання субсидії. Ці громадяни мають відповідати одразу чотирьом вимогам.