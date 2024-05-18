Субсидія для пенсіонерів: які є особливості

Для кожного домоволодіння розмір субсидії вираховують індивідуально

З 1 травня в Україні призначають субсидію на неопалювальний період. Тим, хто вже раніше отримав допомогу, її продовжують автоматично. Для тих, хто подає документи вперше, є нюанси.

В першу чергу це стосується пенсіонерів. На відміну від працюючих отримувачів субсидії, в них враховуються майновий стан за інший період. При підрахуванні суми субсидії на неопалювальний сезон враховують доходи за 3 та 4 квартали попереднього календарного року, тобто 2023. Для пенсіонерів в розрахунок беруть пенсію за березень 2024 року.

Також непрацездатні особи непрацюючі пенсіонери, які живуть самі мають право на субсидію на понаднормову площу житла. Це стосується і тих пенсіонерів, які вже досягли 60-річчя та отримають пенсійну виплату за вислугу років.

Якщо людина пенсійного віку вже не працює, але право на отримання пенсії ще не набула через брак стажу, вона також може отримати субсидію від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно бути малозабезпеченою особою і отримувати допомогу від держави з цього приводу.

Раніше "Телеграф" розповідав що непрацюючі, але працездатні особи мають кілька способів отримувати субсидію. Для цього потрібно мати статус безробітного або ж висновок ЛКК про тривалу хворобу.