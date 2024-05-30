Назначена ли субсидия: как узнать детали о начислении пособия

На ответ ПФУ дается ограниченное время

В Украине продолжают назначать субсидии на неотапливаемый период. Если вы подали документы — через 10 дней должен поступить ответ от Пенсионного фонда. В случае отрицательного решения об этом также уведомляют заявителя.

Для того чтобы самостоятельно проверить, назначили ли государственную помощь на оплату коммунальных услуг, нужно воспользоваться онлайн-способом. В личном кабинете на портал Пенсионного фонда появится соответствующее уведомление.

Чтобы проверить субсидию на портале ПФУ:

Авторизуйтесь. Это можно сделать с помощью электронной подписи через "Действие" или ваш банк. В левом поле найдите "Мои сообщения". Нажмите "Индивидуальные сообщения".

В том же разделе будет находиться уведомление, если вы потенциально являетесь получателем жилищной субсидии, но не подавали заявку. ПФУ сообщает о такой возможности — более 50 тысяч домохозяйств, которые могут претендовать на помощь.

Мои сообщения на портале ПФУ

ПФУ сообщит не только о предоставлении субсидии, но и о неназначении и отказе. В случае отказа информирование может поступить через портал ПФУ, портал "Дия", по телефону или в бумажной форме с указанием причины, по которой помощь не назначена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что данные получателей субсидии должны обновляться заявителем в случае изменений. О них нужно сообщать в течение месяца.